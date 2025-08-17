Un pueblo, un ‘variat’ diferente: este es el mapa de los 50 mejores bares de Mallorca donde comer este famoso mix de tapas
Los amantes de la gastronomía mallorquina están de enhorabuena, una guía les facilita los mejores establecimientos para probar el 'berenar' más típico
Para aquellos amantes del variat, para aquellos que les gusta probar sabores diferentes y recetas distintas de las típicas tapas de Mallorca, hay una herramienta que les será muy útil.
Se trata de un mapa que recoge los mejores restaurantes y cafeterías de la isla siguiendo una única premisa: sólo puede destacarse un bar de cada pueblo. En el caso de Palma, Llucmajor o Manacor hay una excepción porque el podio se lo reparten dos espacios. Así las cosas, quien tenga en sus manos este mapa tendrá marcados sobre él 50 establecimientos con 50 variats diferentes.
La ilustración del mapa ha corrido a cargo de Cap de Fava amb Orellesy para su elaboración ha contado con la participación de la gente de Variat Mallorquí, que explican a este diario que este mapa se trata de una versión reducida del que ya elaboraron en 2023 y que supera los 200 locales que elaboran este conocido mix de tapas mallorquinas que combina frit mallorquí, ensaladilla, callos, llengua amb tàperes, rebozados, albóndigas o carne en salsa, entre otras recetas.
“Es difícil elegir los mejores lugares para hacer un variat, porque al final es algo bastante subjetivo, pero es cierto que en este mapa salen verdaderos templos”, comentan.
El listado
En Palma, destacan Can Biel Felip y Can Frau. En Llucmajor, Café Arabic y Can Eusebio. En Campos, Granja ses Voltes; en Santanyí, Can Gelat; en Felanitx, Ca N’Ussola; en Calvià, Bar des Poble; en Puigpunyent, Can Jordi; en Esporles, Cafè Deportiu; en Bunyola, Cas Rector; en Santa Maria, Can Beia; en Marratxí, Cas Tord; en Santa Eugènia, Can Prim; en Algaida, s’Espiga; en Porreres, ses Passadores; en Manacor, bar Berlín y bar Mingo; en Vilafranca de Bonany, s’Escorxador; en Petra, sa Creu; en Lloret, es Pou; en Montuïri, es Revolt; en Sóller, es Pont; en Biniamar, Mayorga; en Alaró, sa Granja; en Binissalem, Celler sa Vinya; en Sineu, Can Mikaleix; en Maria de la Salut, Km 0 Bar Grill; en Sant Llorenç des Cardassar, Son Colom; en Capdepera, Can Patilla; en Artà, els Arcs; en Can Picafort, Can Tomeu; en Muro, 6 Tons; en Santa Margalida, es Revolt de Can Malet; en Llubí, Can Menescal; en Inca, Mercantil Polígono; en Mancor de la Vall, Can Bernat; en Selva, Can Perelló; en Campanet, sa Piscina; en Pollença, Can Bach y La Parra; en Alcúdia, Ca na Maganeta; en sa Pobla, Cas Cotxer; en Port d’Alcúdia, La Jarra; en Caimari, s’Aturada; en Sóller, es Pont; en Son Servera, Taberna Gallega; en Consell, es Club; en Sencelles, Can Paris y en Lloseta, es Cocó.
La publicación de Cap de Fava amb Orelles y Variat Mallorquí ha provocado muchos comentarios y que muchos seguidores quisieran añadir su lugar preferido para hacer un variat: "Can Gaspar en Pla de na Tesa"; "Cas Torrer en Consell"; "En Inca, bar s'Avinguda de lo mejor que he probado"; "A Capdepera els millors variats els trobes a Cafè Xaloc".
