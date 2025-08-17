Un pueblo, un ‘variat’ diferente: este es el mapa de los 50 mejores bares de Mallorca donde comer este famoso mix de tapas

Los amantes de la gastronomía mallorquina están de enhorabuena, una guía les facilita los mejores establecimientos para probar el 'berenar' más típico

El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca

De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca

VÍDEO | Un pueblo, un ‘variat’ diferente: publican un mapa de los 50 mejores bares de Mallorca donde comer este famoso mix de tapas

VÍDEO | Un pueblo, un ‘variat’ diferente: publican un mapa de los 50 mejores bares de Mallorca donde comer este famoso mix de tapas

Bernardo Arzayus

M. Elena Vallés

M. Elena Vallés

Palma

Para aquellos amantes del variat, para aquellos que les gusta probar sabores diferentes y recetas distintas de las típicas tapas de Mallorca, hay una herramienta que les será muy útil.

Se trata de un mapa que recoge los mejores restaurantes y cafeterías de la isla siguiendo una única premisa: sólo puede destacarse un bar de cada pueblo. En el caso de Palma, Llucmajor o Manacor hay una excepción porque el podio se lo reparten dos espacios. Así las cosas, quien tenga en sus manos este mapa tendrá marcados sobre él 50 establecimientos con 50 variats diferentes.

¿Un ‘variat’, una merienda, un menú...? Las mejores rutas de bares para comer bien en Mallorca

¿Un ‘variat’, una merienda, un menú...? Las mejores rutas de bares para comer bien en Mallorca

La ilustración del mapa ha corrido a cargo de Cap de Fava amb Orellesy para su elaboración ha contado con la participación de la gente de Variat Mallorquí, que explican a este diario que este mapa se trata de una versión reducida del que ya elaboraron en 2023 y que supera los 200 locales que elaboran este conocido mix de tapas mallorquinas que combina frit mallorquí, ensaladilla, callos, llengua amb tàperes, rebozados, albóndigas o carne en salsa, entre otras recetas.

“Es difícil elegir los mejores lugares para hacer un variat, porque al final es algo bastante subjetivo, pero es cierto que en este mapa salen verdaderos templos”, comentan.

El listado

En Palma, destacan Can Biel Felip y Can Frau. En Llucmajor, Café Arabic y Can Eusebio. En Campos, Granja ses Voltes; en Santanyí, Can Gelat; en Felanitx, Ca N’Ussola; en Calvià, Bar des Poble; en Puigpunyent, Can Jordi; en Esporles, Cafè Deportiu; en Bunyola, Cas Rector; en Santa Maria, Can Beia; en Marratxí, Cas Tord; en Santa Eugènia, Can Prim; en Algaida, s’Espiga; en Porreres, ses Passadores; en Manacor, bar Berlín y bar Mingo; en Vilafranca de Bonany, s’Escorxador; en Petra, sa Creu; en Lloret, es Pou; en Montuïri, es Revolt; en Sóller, es Pont; en Biniamar, Mayorga; en Alaró, sa Granja; en Binissalem, Celler sa Vinya; en Sineu, Can Mikaleix; en Maria de la Salut, Km 0 Bar Grill; en Sant Llorenç des Cardassar, Son Colom; en Capdepera, Can Patilla; en Artà, els Arcs; en Can Picafort, Can Tomeu; en Muro, 6 Tons; en Santa Margalida, es Revolt de Can Malet; en Llubí, Can Menescal; en Inca, Mercantil Polígono; en Mancor de la Vall, Can Bernat; en Selva, Can Perelló; en Campanet, sa Piscina; en Pollença, Can Bach y La Parra; en Alcúdia, Ca na Maganeta; en sa Pobla, Cas Cotxer; en Port d’Alcúdia, La Jarra; en Caimari, s’Aturada; en Sóller, es Pont; en Son Servera, Taberna Gallega; en Consell, es Club; en Sencelles, Can Paris y en Lloseta, es Cocó.

Noticias relacionadas y más

Los mejores bares de 'variats' por pueblo

Los mejores bares de 'variats' por pueblo

Municipio Bar
PalmaCan Biel Felip
PalmaCan Frau
LlucmajorCafé Arabic
LlucmajorCan Eusebio
CamposGranja ses Voltes
SantanyíCan Gelat
FelanitxCa N’Ussola
CalviàBar des Poble
PuigpunyentCan Jordi
EsporlesCafè Deportiu
BunyolaCas Rector
Santa MariaCan Beia
MarratxíCas Tord
Santa EugèniaCan Prim
Algaidas’Espiga
Porreresses Passadores
ManacorBar Berlín
ManacorBar Mingo
Vilafranca de Bonanys’Escorxador
Petrasa Creu
Lloretes Pou
Montuïries Revolt
Sólleres Pont
BiniamarMayorga
Alarósa Granja
BinissalemCeller sa Vinya
SineuCan Mikaleix
Maria de la SalutKm 0 Bar Grill
Sant Llorenç des CardassarSon Colom
CapdeperaCan Patilla
Artàels Arcs
Can PicafortCan Tomeu
Muro6 Tons
Santa Margalidaes Revolt de Can Malet
LlubíCan Menescal
IncaMercantil Polígono
Mancor de la VallCan Bernat
SelvaCan Perelló
Campanetsa Piscina
PollençaCan Bach
PollençaLa Parra
AlcúdiaCa na Maganeta
sa PoblaCas Cotxer
Port d’AlcúdiaLa Jarra
Caimaris’Aturada
Sólleres Pont
Son ServeraTaberna Gallega
Conselles Club
SencellesCan Paris
Llosetaes Cocó

La publicación de Cap de Fava amb Orelles y Variat Mallorquí ha provocado muchos comentarios y que muchos seguidores quisieran añadir su lugar preferido para hacer un variat: "Can Gaspar en Pla de na Tesa"; "Cas Torrer en Consell"; "En Inca, bar s'Avinguda de lo mejor que he probado"; "A Capdepera els millors variats els trobes a Cafè Xaloc".

Bar Nuevo Balear, donde el 'variat' se come con croqueta de pollo a l'ast y tortilla de patata

Bar Nuevo Balear, donde el 'variat' se come con croqueta de pollo a l'ast y tortilla de patata

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
  2. “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
  3. Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
  4. El inspector de Policía Nacional detenido en la operación de blanqueo en Mallorca cambió de móvil días antes de su arresto
  5. ¿Por qué hay tantos médicos sudamericanos en Mallorca?
  6. Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
  7. Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
  8. Operación contra el blanqueo en Mallorca: la organización quería comprar hoteles con los beneficios de la droga

Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria

Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria

Von der Leyen, Merz, Macron y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski al encuentro con Trump

Cuatro accidentes de tráfico en una aciaga noche en las carreteras de Mallorca

Cuatro accidentes de tráfico en una aciaga noche en las carreteras de Mallorca

Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir un acuerdo por los rehenes en Gaza

Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir un acuerdo por los rehenes en Gaza

El momento en que el fuego rodea a una persona que abría un cortafuegos en Cenza, Ourense

El momento en que el fuego rodea a una persona que abría un cortafuegos en Cenza, Ourense

Sigue en directo la carrera en el Red Bull Ring de MotoGP 2025

Sigue en directo la carrera en el Red Bull Ring de MotoGP 2025

Un pueblo, un ‘variat’ diferente: este es el mapa de los 50 mejores bares de Mallorca donde comer este famoso mix de tapas

Un pueblo, un ‘variat’ diferente: este es el mapa de los 50 mejores bares de Mallorca donde comer este famoso mix de tapas

Ayuso critica a un Gobierno "paralizado" que "ve como todo se quema" para "buscar culpables": "No hay que esperar"

Ayuso critica a un Gobierno "paralizado" que "ve como todo se quema" para "buscar culpables": "No hay que esperar"
Tracking Pixel Contents