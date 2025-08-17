El principio del fin

Ahí estás, despeinado en la terraza con el café de la mañana, cuando de repente miras el calendario. 17 de agosto. Tu cerebro hace cálculos a la velocidad de un ordenador cuántico: «Pero si ayer era 1 de agosto... ¿dónde se ha ido la mitad de mis vacaciones?»

Es el momento más dramático del verano. Más dramático que cuando se te acaba el protector solar un domingo. Más traumático que descubrir que el chiringuito favorito ha subido los precios un 40 por ciento.

De repente, el «ya habrá tiempo para eso» se convierte en «tengo que hacerlo todo ya». Esa cala perdida que ibas a visitar «cualquier día» ahora es una misión urgente. El libro que compraste en el aeropuerto te mira desde la mesilla con reproche. Incluso la siesta pierde su encanto porque «estoy perdiendo tiempo de vacaciones durmiendo».

Y entonces llega lo peor: empiezas la cuenta atrás. «Solo quedan 12 días... 11... 10...» Como si fueras un astronauta a punto de despegar hacia el planeta Oficina.

El estrés vacacional es real, amigos. Pero aquí va un consejo de supervivencia veraniega: las mejores vacaciones no se miden por la cantidad de planes cumplidos, sino por la cantidad de veces que has conseguido no saber qué día es.

Mensaje dominical: queremos enviar todo nuestro cariño y buenos deseos a Jaime Anglada. Esperamos que su recuperación sea rápida y completa. Un fuerte abrazo desde aquí, amigo.

1 Elegancia en la Suite 702

La terraza del fabuloso Hotel GPRO Valparaíso brilló con luz propia durante la XI edición de los Premios Mallorquines de Verano. Beatrice de Orleans, la protagonista de la velada, recibió este emotivo reconocimiento que celebra a quienes, sin haber nacido en la isla, se convierten en sus mejores embajadores por puro amor.

El flechazo de Beatrice con Mallorca comenzó hace casi cinco décadas, cuando descubrió la belleza de la costa norte. Hoy cuatro de sus nietos han nacido en tierra balear, consolidando las raíces de la familia Orleans en el Mediterráneo.

Toni Ferrer, presidente de la asociación, y Tommy Ferragut entregaron la tradicional palmera de cristal soplado de Gordiola, símbolo de bienvenida según las tres culturas históricas de la isla. La cena de gala, magistralmente preparada por el chef Carlos Botella con productos locales y vinos Pla i Llevant, deleitó a un centenar de invitados distinguidos, incluyendo a Syliane de Vilallonga, Norma Duval, la actriz mallorquina Agnès Llobet, el diseñador Pablo Erroz y Antònia Roca, vicepresidenta del Consell, entre otros.

Una noche que reafirmó el espíritu acogedor mallorquín, posible gracias al generoso respaldo de Air Europa, Bonaire Home Concept, DOP Pla i Llevant, Licors Moyà y On the Rocks.

2 En Clave Mironiana

El proyecto Paysage Miró ha transformado Palma en un escenario cultural sin precedentes, desplegándose a lo largo de varios meses en cuatro sedes emblemáticas que rinden homenaje al genial artista Joan Miró.

La gran inauguración tuvo lugar en la Llotja, donde La força inicial deslumbró a representantes del mundo de la cultura, autoridades políticas y la sociedad mallorquina. Las majestuosas esculturas de pátina negra del maestro catalán encontraron el marco perfecto en este histórico edificio gótico, creando un diálogo sublime entre el arte contemporáneo y la arquitectura medieval.

Los días siguientes fueron testigos de las sucesivas inauguraciones en Es Baluard, el Casal Solleric y la Fundació Pilar i Joan Miró, permitiendo que diferentes públicos pudieran descubrir cada propuesta expositiva en su momento especial.

La siguiente semana, el proyecto recibió visitas muy especiales: los Reyes de España acompañados de sus hijas recorrieron la Llotja para contemplar La força inicial, seguidos días más tarde por el reconocido cantante mexicano Alejandro Fernández, quien también eligió este emblemático espacio para descubrir las esculturas de pátina negra. Estos encuentros confirmaron la proyección internacional de un proyecto que ha situado a Palma en el centro del arte contemporáneo europeo.

3 La conexión Warhol-Madrid

La historia de amor entre dos mundos artísticos cobró vida en las pantallas mallorquinas. Warhol-Vijande: Más que Pistolas, Cuchillos y Cruces cautivó al público del Atlàntida Mallorca Film Festival, llenando hasta la bandera la emblemática sala del Aljub de Es Baluard.

Este fascinante documental rescata del olvido la figura de Fernando Vijande, el visionario galerista español que logró lo imposible: traer a Andy Warhol a Madrid en plenos años ochenta. La exposición no solo batió récords de asistencia, sino que marcó un antes y un después en la escena cultural española.

Con testimonios de lujo como Alaska, Ágatha Ruiz de la Prada y Bob Colacello, la película desentraña la personalidad compleja de Vijande: genial y contradictorio a partes iguales. El relato navega entre la efervescente Movida madrileña y la sofisticada Nueva York warholiana, mostrando cómo dos universos aparentemente distantes se fundieron en una alianza artística extraordinaria. Una crónica imprescindible sobre el poder transformador del arte.

4 Galería Maior celebra 35 años

Qué manera tan elegante de celebrar tres décadas y media. La galería Maior celebró su 35 aniversario por todo lo alto en el idílico espacio de Coster Art i Natura, situado a los pies del Puig de Maria, en Pollença, rodeados de naturaleza y buen ambiente.

La velada fue todo un espectáculo cultural. Fernando Castro, crítico y comisario, presentó el libro conmemorativo que repasa la rica historia de esta galería emblemática. Después los artistas invitados David Bestué y Jorge Satorre mostraron sus obras, creando un diálogo fascinante entre arte y naturaleza que sorprendió a todos los asistentes.

Pero la fiesta no acabó ahí. Tras las presentaciones, hubo degustación de productos locales y vinos mallorquines en un ambiente distendido, seguido de música en directo con Von_Bros y DJ Lanina. Una celebración que mezcló arte, gastronomía y diversión bajo las estrellas de agosto.

5 Moto de diseño

Una colaboración entre Hugo Boss y Novus se presentó esta semana en la tienda de la plaza de la Reina. La Novus One Boss Edition, la primera bici eléctrica urbana donde la moda se une a la movilidad, con un innovador modelo, diseño atrevido y exclusivo, tan solo se han fabricado 100 unidades en todo el mundo y en la presentación se contó con la número 1. Para la ocasión la firma alemana ha realizado una colección exclusiva llamada Performance, pensada para quienes buscan destacar con estilo y funcionalidad en su día a día. El evento se culminó con el maridaje del Cava Jaume Giró i Giró.