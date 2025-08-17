Marla Maples, ex de Trump, en «apenas un bañador» en Mallorca

La tradición establece que los presidentes estadounidenses desembarquen del brazo de su primera esposa en la Casa Blanca. Allí traicionarán los votos matrimoniales con insistencia, de John Kennedy a Bill Clinton, pero sin olvidar a Franklin Delano Roosevelt. También aquí se apuntó Donald Trump a la excepción, con tres matrimonios liquidados, porque Melania Trump es la principal amenaza que deben vigilar los guardaespaldas. Solo Ronald Reagan había llegado a la Casa Blanca divorciado, de la actriz Jane Wyman que le sobrevivió. En el caso del actual presidente, la liberada es Marla Maples.

Valga el preámbulo para constatar que Maples es el vínculo de Trump con nuestro entorno. La actriz tenía 56 años y corría el 2019, cuando anota que «me atreví a llevar este ‘apenas un bañador’ blanco. Dije que no lo haría y mis amigos dijeron que sí. Navegábamos por la costa de Mallorca». Había viajado para unas sesiones de rejuvenecimiento o mantenimiento espiritual. Sin embargo, lo crucial de la anotación consiste en que desde los incultos Estados Unidos es innecesario efectuar más precisiones sobre la identidad mallorquina. Ni siquiera la llama isla.

Maples viajó a Mallorca cuando su ex era el presidente 45 de Estados Unidos, procede refrescarla tras haber alcanzado el ordinal 47 y tal vez sucesivos. Alejada de la frustración de una carrera dramática no demasiado triunfal, la casi primera dama encaja a la perfección en el entorno femenino clónico del hombre que monopoliza al planeta.