Fuegos en España

Las llamas acaban con viviendas en una urbanización de Extremadura y preocupa el avance del fuego del municipio de Aliseda

En Las Viñas de la Mata se han perdido primeras casas a causa del incendio, según adelanta el consejero de Presidencia de Extremadura, Abel Bautista, al término de la reunión del Cecopi

Agentes de seguridad y emergencias y vecinos, a última hora de la noche del viernes, en el cruce de la carretera que accede a las Viñas de la Mata.

Agentes de seguridad y emergencias y vecinos, a última hora de la noche del viernes, en el cruce de la carretera que accede a las Viñas de la Mata. / CARLOS GIL

José Luis Bermejo

El fuego que se originó este viernes entre las poblaciones de Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz, en Extremadura, ha afectado a viviendas de la urbanización Las Viñas de la Mata, según indicó esta mañana el consejero de Presidencia de la comunidad autónoma, Abel Bautista, al término del Cecopi, "son viviendas habituales (...) no ha habido daños personales, pero sí un impacto" en los inmuebles, añadió, aunque no precisó cuántas casas se han visto afectadas por las llamas, "esta mañana haremos una estimación de todos los daños", dijo. Las Viñas de la Mata es una urbanización, en muchos casos son viviendas habituales, que pertenece al término municipal de Cáceres, pese a estar más cerca de Casar.

El fuego de Casar ha tenido una evolución favorable durante la noche, pese a que obligó a que durante más de una hora se cortase la autovía de la Plata. No ha pasado así con el fuego de Aliseda, cuya evolución es desfavorable y que "preocupa por el posible impacto en primeras viviendas y por su avance hacia el casco urbano de Malpartida de Cáceres", indicó Bautista.

FOTOGALERÍA | Las imágenes del incendio de Arroyo de la Luz

FOTOGALERÍA | Las imágenes del incendio de Arroyo de la Luz

Ver galería

FOTOGALERÍA | Las imágenes del incendio de Arroyo de la Luz /

Viviendas en Cuartos del Baño

También hay inquietud por el efecto que las llamas pudieran tener en las viviendas de la urbanización de Cuartos del Baño, que está entre Malpartida y Aliseda, aunque pertenece al término municipal de Cáceres. "Se está trabajando toda la mañana para cortar el avance a Malpartida", precisó el titular de Presidencia.

Investigación del Seprona

Los fuegos de Casar y Aliseda, por lo indicado por Bautista a última hora del viernes, podrían ser intencionados. Esta mañana, el consejero volvió a hablar de "delincuentes y desalmados" que provocan los fuegos y anunció que se ha abierto una investigación por el Seprona por los incendios de Cuacos, ya estabiliado, pero que, curiosamente, tuvo cuatro focos, y Aliseda.

Ya por la mañana, la Consejeria de Gestión Forestal informó en la red X de que el incendio de Casar de Cáceres está teniendo una evolución favorable, mientras que el otro siniestro que afecta al término municipal de Cáceres, el que está más cerca de la localidad de Aliseda, tiene un pronóstico más preocupante. En Alburquerque, próximo al fuego de Aliseda, la noche también ha sido favorable, aquí son ya 2.500 las hectéareas afectadas. En Casar son 3.000 y en Aliseda unas 2.000.

Noticias relacionadas y más

Esta mañana seguían activos seis incendios en la region: Jarilla, Albuquerque, Llerena, Burguillos del Cerro, Aliseda y Casar de Cáceres, mientras que ya habian quedado estabilizados otros como los de Cuacos, Malpartida de Plasencia, Casares de Hurdes, Azuaga o Trujillo.

TEMAS

  1. Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
  2. “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
  3. Luca Milojevic, hermano de Stefan, sale de la cárcel tras ser detenido en la operación de blanqueo al pagar la fianza de 10.000 euros
  4. Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
  5. Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
  6. El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
  7. Operación contra el blanqueo en Mallorca: balizas en coches de policías, sobornos y palizas
  8. Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa

Pablo Colacrai gana el Premio de Novela Breve Juan March Cencillo

Pablo Colacrai gana el Premio de Novela Breve Juan March Cencillo

España y Portugal se vuelcan con Extremadura: siete comunidades ayudan a la región a combatir los incendios

España y Portugal se vuelcan con Extremadura: siete comunidades ayudan a la región a combatir los incendios

Herido grave un peatón al ser atropellado por un taxista cuando cruzaba frente al Palacio de Congresos de Palma

Herido grave un peatón al ser atropellado por un taxista cuando cruzaba frente al Palacio de Congresos de Palma

La agencia que tramitó el visado de la mallorquina desaparecida en Indonesia: "No salió del país"

La agencia que tramitó el visado de la mallorquina desaparecida en Indonesia: "No salió del país"

Así se desarrolló el incendio entre Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres

Así se desarrolló el incendio entre Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres

Así ha quedado Villar de Plasencia tras el incendio de Jarilla

Así ha quedado Villar de Plasencia tras el incendio de Jarilla

Los incendios arrasan miles de hectáreas de Asturias, Galicia, Extremadura y Castilla y León

Los incendios arrasan miles de hectáreas de Asturias, Galicia, Extremadura y Castilla y León
Tracking Pixel Contents