Incendios
Heridos cuatro miembros de la UME en el incendio de Yeres (León)
Los fuegos que afectan a la provincia de León, concretamente en la zona de Yeres, han afectado a cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias, según informó esta tarde el Ministerio de Defensa.
Tres de ellos han resultado afectados con "quemaduras de diversa consideración en distintas partes del cuerpo", mientras que el cuarto, sufre una "luxación en el hombro", motivo por el que han sido trasladados al hospital de Ponferrada donde se encuentran ingresados, en observación y pendientes de la evolución del diagnóstico inicial.
Según la información del Departamento que dirige Margarita Robles, el suceso ha ocurrido minutos antes de las 16.00 horas, cerca de Odollo, en la comarca leonesa de La Cabrera, donde los cuatro efectivos pertenecientes al BIEM I -con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid) - se encontraban realizando las tareas asignadas para la extinción del incendio.
En estos momentos, ante la situación que asola el territorio, más de 1300 militares de la UME están trabajando en una "docena de fuegos de elevada peligrosidad", donde pese a la preparación y profesionalidad de los efectivos, éstos no están exentos del riesgo inherente a una situación tan complicada como la que vive nuestro país como consecuencia de la ola de incendios, aseguran desde Defensa
