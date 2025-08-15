Síguenos en redes sociales:

Diario de Mallorca

Ver más galerías relacionadas

13

María Guardiola, en la zona del incendio de Jarilla este viernes

32

FOTOGALERÍA | Las imágenes del tercer día del incendio en Jarilla

28

El incendio de la Mezquita-Catedral, en imágenes

8

Fotogalería | Los vecinos de Las Hurdes regresan a sus casas

74

Fotogalería | Así se está desarrollando el incendio en Las Hurdes

8

Detenidos dos directivos de Quorum Social 77 y clausurado uno de sus centros de menores

27

Así se está desarrollando el incendio en Valdecaballeros: desalojos, reuniones y muchos efectivos desplazados

14

Sexto encierro de los Sanfermines 2025 con toros de la ganadería de José Escolar Gil

10

Dolmen de Guadalperal

5

EN IMÁGENES: Cinco nuevas fotos oficiales para la mayoría de edad de la Infanta Sofía

17

Viajeros en la estación de Atocha después del apagón eléctrico del día 28

18

Isla de San Nicolás en Lekeitio.

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así han quedado los pueblos tras el paso del incendio de Jarilla

Jorge Valiente

Ver galería >

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Jorge Valiente

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Jorge Valiente

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Jorge Valiente

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Jorge Valiente

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Jorge Valiente

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Jorge Valiente

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Jorge Valiente

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Jorge Valiente

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Jorge Valiente

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Jorge Valiente

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Jorge Valiente

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Jorge Valiente

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Jorge Valiente

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

stats