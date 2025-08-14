En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | El fuego sigue castigando a León, Zamora y Ourense
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de dos personas
A. Romero
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya dos víctimas mortales: un trabajador que falleció en una hípica de la localidad madrileña de Tres Cantos alcanzada por las llamas y un hombre que trabajaba por su cuenta en las labores de extinción de uno de los incendios que sufre la provincia de León.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Renfe mantiene interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid por los incendios
Renfe ha comunicado a primera hora de la mañana de este jueves que continúa interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios en la provincia de Ourense. A la vez, ha indicado que "siguen realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario", según la última actualización, publicada a las 07.30 horas en redes sociales. Renfe anunció ayer que retomaría este jueves los servicios habituales en la circulación de trenes que unen Galicia con Madrid "si el incendio está controlado".
Los incendios forestales provocan el corte de 13 carreteras
Un total de 13 carreteras se encuentran cortadas en España a consecuencia de los incendios forestales, según ha informado esta madrugada la Dirección General de Tráfico (DGT).
En concreto, el fuego ha provocado cortes en tres carreteras de la provincia de Cáceres: la A-66, a la altura de Casas del Monte; la CC-213, por Villar de Plasencia; y la CC-214, en Jarilla.
Otras tres vías están cortadas en Zamora: ZA-P-2433, en Puercas; ZA-P-2434, en Abejera; y ZA-902, en Losacio.
Tres más en Palencia, todas ellas en La Pernía: PP-2114, PP-2113 y PP-2116.
En León están cordadas las carreteras LE-133, en Valdeviejas; LE-125, La Bañeza; y LE-110, Castrocalbón.
Finalmente, en la provincia de Huelva sufre cortes la carretera HU-8100, en Aroche.
Estabilizado el incendio de Dozón-O Castro (Pontevedra), que ha quemado 400 hectáreas
El incendio forestal de Dozón-O Castro, en la provincia de Pontevedra, que hasta el momento ha afectado a una superficie de 400 hectáreas, ha sido estabilizado, según ha informado esta noche Incendios 085 de la Xunta de Galicia. En la comunidad se encuentran activos seis incendios de más de 20 hectáreas, todos ellos en Ourense: Chandrexa de Queixa-Requeixo (4.500 hectáreas), Chandrexa de Queixa-Parafita (3.000 ha), Maceda-Santiso (1.700 ha), Oímbra-A Granxa (3.100 ha), A Mezquita-A Esculqueira (3.000 ha) y Vilardevós-Vilardecervos (100 ha), según la última actualización publicada en X.
Von der Leyen muestra su solidaridad por los incendios de España
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró este miércoles su solidaridad con los países europeos afectados por los incendios forestales como España.
"Nuestra lucha contra los incendios forestales continúa. Nuestra flota de bomberos rescEU está trabajando en Montenegro. Estamos movilizando apoyo para Grecia, tras su solicitud de asistencia.Y los bomberos preposicionados ya están ayudando en España. Esto es solidaridad europea en acción", aseguró von der Leyen a través de la red social X.
Una veintena de bomberos neerlandeses, que habían viajado a España para observar y adquirir conocimientos y experiencia en su trabajo, han sido desplegados esta semana para ayudar a sus colegas españoles en la lucha contra varios incendios forestales activos en Ourense, en el noroeste español.
El convoy organizado para evacuar a los vecinos de Cabezabellosa está de vuelta con 19 personas
El convoy organizado para evacuar a los vecinos que quedaban en Cabezabellosa (Cáceres) ya está de vuelta con 19 personas que permanecen a salvo, ha informado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.
"Muchísimas gracias por atender a nuestro llamamiento y por vuestra compresión. Muy agradecida al dispositivo que lo ha hecho posible, así como a los medios de comunicación que están informando de la situación", ha puesto en valor Guardiola en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.
Esta evacuación de los vecinos de Cabezabellosa que aún permanecían en sus domicilios tras no atender la orden de salida la pasada madrugada por el incendio de Jarilla se ha producido tras abrirse una vía de evacuación a través de Villar de Plasencia.
Sánchez pide prudencia y responsabilidad porque sigue muy alto el riesgo por los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles por la noche "prudencia y responsabilidad" porque el riesgo por los incendios forestales sigue siendo muy alto.
En la red social X, Sánchez ha publicado: "El riesgo continúa siendo muy alto: prudencia y responsabilidad. Gracias a quienes, con su esfuerzo incansable y valentía, están salvando vidas, hogares y naturaleza".
El presidente del Gobierno ha respondido así a una publicación del Ministerio de Defensa, también en X, donde se señalaba que "más de 1.000 desplegados y 2.500 en apoyo logístico y preparados para relevos".
Un convoy de emergencia rescata a 19 vecinos que habían quedado atrapados por el fuego en Cabezabellosa (Extremadura)
Un convoy de emergencia ha conseguido entrar en Cabezabellosa para rescatar a los vecinos atrapados que habían rechazado la evacuación la noche anterior. La presidenta de la Junta, María Guardiola, anunciaba a las 21.00 horas que se iba a abrir una vía de evacuación a través de Villar de Plasencia. Ha sido la propia dirigente regional la que en su red social de X ha anunciado que ese convoy "ya está de vuelta con 19 personas que permanecen a salvo. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamamiento y por vuestra compresión. Muy agradecida al dispositivo que lo ha hecho posible, así como a los medios de comunicación que están informando de la situación", ha reiterado Guardiola.
El incendio de Molezuelas (Zamora) sigue fuera de control y puede rondar 37.000 hectáreas quemadas
El incendio forestal que se inició el pasado domingo, al parecer de forma intencionada en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), y que ha causado la muerte en la provincia de León de un voluntario del operativo de extinción, ronda ya las 37.000 hectáreas quemadas y sigue fuera de control. La estimación del área afectada por el fuego la ha realizado a partir de la información ofrecida por los mapas del sistema satelital europeo Copernicus el profesor y experto forestal Celso Coco, quien ya aportó estimaciones en los incendios de la Sierra de la Culebra, a través de su página divulgativa sobre superficie forestal e incendios y su perfil de X "eforestal". Los mapas del fuego muestran como éste se ha extendido desde Molezuelas de la Carballeda hacia el noreste y, tras pasar a la provincia de León, ha continuado su avance hacia la comarca de La Bañeza. El incendio sigue sin control y avivado por las condiciones climáticas y el viento cambiante. Según la cuenta de "eforestal", el de Molezuelas de la Carballeda, con 36.576 hectáreas afectadas, gran parte de cereal y rastrojo, sería el peor incendio de la historia de España desde que hay registros oficiales, en 1968.
Marlaska anuncia que dos aviones cisternas de la UE ayudarán a combatir los incendios en España
El ministro del Interior ha anunciado en Hora 25 de la Cadena SER que la UE proporcionará a España dos aviones cisterna para luchar contra los incendios que están asolando el país. Fernando Grande-Marlaska ha adelantado que el Gobierno de España ha solicitado esta noche al Mecanismo Europeo de Protección Civil un módulo con dos aviones cisterna de gran capacidad de más de 5.500 litros cada uno para combatir la extinción de incendios ante situaciones "muy difíciles" que podrían derivarse por la meteorología adversa. El ministro ha defendido que España cuanta con "suficientes operativos puestos a disposición del conjunto de las direcciones técnicas" de las comunidades "para combatir los incendios pertenecientes", si bien ha indicado que se ha solicitado el refuerzo a Europa ante el desarrollo de los acontecimientos.
Vecinos en primera línea del fuego en León: "Todos han ido a salvar Las Médulas y nos han dejado solos"
Carmen no puede atender al teléfono. Tampoco su hijo Mario, ni Izan, ni Samuel. “Estamos intentando apagar otro fuego porque se ha vuelto a prender en el monte lo que ayer estaba controlado”, relata esta leonesa a través de una apresurada nota de voz. Llega ese acelerado relato, cuando la cobertura lo permite, desde su diminuto pueblo, Herreros de Jamuz (apenas 68 habitantes en invierno, casi 200 estos veraniegos días). Otra voz preocupada pregunta por el grupo de WhatsApp: “¿Alguien sabe dónde están los guajes?”. En muchos pueblos como este de la provincia de León, donde los 14 incendios forestales en activo han calcinado miles de hectáreas y desplazado a millares de personas, son estos guajes, adolescentes atrevidos y valientes, muchachos y muchachas de la localidad, quienes están tratando de detener las llamas.
