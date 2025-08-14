Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba cuánto sabes sobre lo que ha pasado en los últimos días
Redacción
¿Has seguido la actualidad estas dos últimas semanas? Te retamos a demostrarlo con nuestro test de noticias. Responde a las preguntas, descubre si eres un auténtico experto en información.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La estrategia de un restaurante de Baleares para encarecer la cuenta de sus clientes
- Argentina anuncia que la cadena hotelera de Rafa Nadal y el grupo Meliá abrirá siete hoteles en el país
- La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
- De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista
- El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor
- El mote que usan los ingleses para mofarse de los españoles que pocos conocen: así es su 'guiri