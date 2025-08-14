Fuegos en España
Perimetrado el incendio de Huelva que mantiene 4 aeronaves y más de 50 efectivos
El fuego fue declarado en la tarde de ayer en el paraje 'La Contienda' del término municipal de Aroche, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
EFE
El Plan Infoca ha perimetrado el incendio forestal declarado en la tarde de ayer en el paraje 'La Contienda' del término municipal de Aroche, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), que afecta a unas 500 hectáreas de terreno forestal y en cuya extinción trabajan cuatro aeronaves y más de 50 efectivos.
Según ha informado el Infoca, para seguir trabajando para el control del incendio se encuentran en la zona un helicóptero ligero y tres aviones carga en tierra, además de ocho autobombas, cuatro buldóceres, un técnico de Extinción, tres técnicos de Operaciones, tres agentes de Medio Ambiente y ocho grupos de bomberos forestales.
También están activadas la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF), la Unidad Meteorología (UMMT) y está ubicado en la zona el módulo del Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar las tareas relativas a la extinción.
El incendio se declaró en la tarde de ayer y se movilizaron hasta 18 medios aéreos para las tareas de extinción, y esta mañana se han incorporado dos helicópteros y están preparados, además, dos aviones de carga en tierra.
El fuego mantiene cortada desde ayer tarde la carretera HU-8100, en Aroche.
