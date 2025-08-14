Fuegos en España

Perimetrado el incendio de Huelva que mantiene 4 aeronaves y más de 50 efectivos

El fuego fue declarado en la tarde de ayer en el paraje 'La Contienda' del término municipal de Aroche, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Incendio en Aroche, en Huelva.. El servicio de extinción de incendios Infoca ha incorporado a primera hora de este jueves dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra para cerrar el perímetro del incendio declarado en el municipio de Aroche (Huelva), aún activo. Los trabajos se centran especialmente en el flanco izquierdo de las llamas por la proximidad a una &quot;importante masa&quot; forestal de pinos y eucaliptos. SOCIEDAD INFOCA

EFE

Huelva

El Plan Infoca ha perimetrado el incendio forestal declarado en la tarde de ayer en el paraje 'La Contienda' del término municipal de Aroche, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), que afecta a unas 500 hectáreas de terreno forestal y en cuya extinción trabajan cuatro aeronaves y más de 50 efectivos.

Según ha informado el Infoca, para seguir trabajando para el control del incendio se encuentran en la zona un helicóptero ligero y tres aviones carga en tierra, además de ocho autobombas, cuatro buldóceres, un técnico de Extinción, tres técnicos de Operaciones, tres agentes de Medio Ambiente y ocho grupos de bomberos forestales.

También están activadas la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF), la Unidad Meteorología (UMMT) y está ubicado en la zona el módulo del Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar las tareas relativas a la extinción.

El incendio se declaró en la tarde de ayer y se movilizaron hasta 18 medios aéreos para las tareas de extinción, y esta mañana se han incorporado dos helicópteros y están preparados, además, dos aviones de carga en tierra.

El fuego mantiene cortada desde ayer tarde la carretera HU-8100, en Aroche. 

