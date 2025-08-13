En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de dos personas y hay decenas de heridos
A. Romero
Decenas de incendios forestales amenazan diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas y afectando en ocasiones a viviendas. En Madrid, un hombre ha fallecido por la gravedad de las quemaduras sufridas en un fuego declarado este lunes en la localidad de Tres Cantos. La noche del martes se conocía la existencia de la segunda víctima mortal de esta ola de incendios, un voluntario de 36 años que luchaba contra el fuego en León.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
El incendio de Tres Cantos sigue perimetrado y presenta buena evolución
El incendio declarado este lunes por la tarde en el municipio madrileño de Tres Cantos, que ha causado la muerte de un vecino, continúa perimetrado y presenta buena evolución, según han indicado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.Durante la noche no se han producido rebrotes y los efectivos de la UME y del Ayuntamiento de Madrid se han podido retirar y han continuado trabajando once dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Seis heridos, dos en la UCI y cuatro en la unidad de quemados por el incendio de Puercas (Zamora)
De las seis personas heridas el martes en el incendio forestal de Puercas (Zamora) cuando el fuego llegó a la localidad de Abejera dos se encuentran en la UCI del hospital Virgen de la Concha de Zamora y cuatro han sido trasladadas al hospital Rio Hortega de Valladolid, donde hay unidad de quemados, han informado fuentes de la Junta de Castilla y León. Los heridos eran vecinos evacuados que viajaban en dos vehículos durante el desalojo, uno que demoró la salida y el otro que dio media vuelta cuando partía, según han precisado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
Más de 250 personas evacuadas por el avance del incendio forestal declarado en Cáceres
Un total de 258 personas permanecen alojadas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Plasencia y otras 16 en el Seminario local, tras la evacuación de los municipios de Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, en el norte de la provincia de Cáceres, a consecuencia de un incendio forestal. Los evacuados fueron recibidos por el alcalde placentino, Fernando Pizarro, y el edil de Interior, David Dóniga.
Desciende a nivel 1 el incendio de Navalmoralejo (Toledo), tras quemar 3.000 hectáreas
El incendio declarado este lunes en Navalmoralejo (Toledo), que ha arrasado más de 3.000 hectáreas entre Castilla-La Mancha y Extremadura, la mayoría en Cáceres, ha descendido a nivel 1. Según señala el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias) en su página web, trabajan en la zona a primera hora de este miércoles 9 medios y 45 personas. Debido a la afección del humo se ordenó el desalojo de alrededor de 120 personas de Navalmoralejo, que fue rodeado por las llamas, y se recomendó el confinamiento preventivo de las localidades de La Estrella (Toledo) y Villar de Pedrosa (Cáceres).
Castilla y León prolonga la alerta de riesgo de incendios forestales hasta el 18 de agosto en toda la región
La Junta de Castilla y León ha declarado la prolongación de alerta por incremento de riesgo meteorológico de incendios forestales desde este miércoles, 13 de agosto, hasta el próximo día 18 en todo el territorio. Por ello, ha establecido medidas preventivas para evitar incendios forestales y ha adoptado medidas organizativas extraordinarias en el operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) para afrontar este incremento del peligro.
Asturias eleva a emergencia en situación 2 el plan contra los 10 fuegos que siguen activos
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha declarado esta madrugada el paso a situación 2 de emergencia del Plan de Incendios Forestales (Infopa) para combatir los 10 fuegos que permanecen activos en la comunidad autónoma. La decision se ha tomado debido a los vientos de componente sur que están complicando las labores de extinción y dada su evolución, ha explicado el 112 de Asturias en un comunicado publicado en su página web. En el marco de esta nueva fase del Infopa, el Principado ha solicitado la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Confinado un pueblo de Toledo y una carretera cortada por el humo de un incendio
El incendio en Calera y Chozas (Toledo) ha sido declarado de nivel 2 y se ha pedido a la población del municipio toledano que se confine en sus casas por el humo, mientras que la carretera CM-4130 se ha cortado. Así lo ha informado esta madrugada el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam), que ha abundado que durante la noche han trabajado en la extinción del fuego ocho medios terrestres y 39 efectivos. Además, se ha cortado totalmente la carretera CM-4130 a la altura del municipio toledano, del km 0 al 5,9, en ambos sentidos.
El fuego de Calera y Chozas (Toledo) se complica y pasa a nivel 2, con quince medios y 67 efectivos trabajando
El fuego originado en la tarde de este martes en Alberche del Caudillo y que ha desplazado el foco debido al viento hasta Calera y Chozas se ha complicado, por lo que Plan Infocam del Gobierno de Castilla-La Mancha ha levado su situación operativa a nivel 2, debido a afección a bienes de naturaleza no forestal.
En la actualidad, según datos del Plan Infocam recogidos por Europa Press, se mantienen trabajando quince medios terrestres en la zona, ya sin medios aéreos; y un total de 67 efectivos.
En cuanto a otro de los fuegos activos en la provincia de Toledo, la mejoría de la situación en Navalmoralejo hace que los vecinos de la localidad vuelvan a sus casas; mientras que se mantiene el confinamiento en el propio pueblo, además de en los vecinos La Estrella y Villar del Pedroso.
Evacuados tres pueblos cacereños por el incendio entre el Valle del Jerte y el Ambroz
La Guardia Civil ha informado de que los residentes de las localidades de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa (Cáceres) han sido desalojados por razones de seguridad ante el incendio que afecta a la zona comprendida entre los Valles del Jerte y el Ambroz.
La Junta había activado a las 21,30 horas la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex) por posibles daños a la población, bienes y medio ambiente motivado por los incendios activos en Extremadura, según los datos aportados por el 112.
Fuentes del Instituto Armado han explicado que las personas evacuadas serán alojadas en el Pabellón Polideportivo de Plasencia.
Activos 12 incendios en Asturias, donde preocupa el avance del fuego en Cangas de Narcea
Doce incendios forestales permanecían activos a última hora de la noche en Asturias, donde preocupa especialmente el declarado en las inmediaciones del santuario de El Acebo, en Cangas del Narcea, concejo del suroccidente asturiano limítrofe con León en el que el fuego llegó a poner en peligro algunas aldeas.
Según el consejero de Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, aunque "parece que ya no hay peligrosidad para los pueblos, el incendio avanza y hay que poner todos los medios y extremar la precaución".
Este incendio declarado en la parroquia de Limés durante la tarde llegó a acercarse a varias aldeas, lo que llevó al Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) a retirar los dos helicópteros que estaban ayudando en la extinción de los fuegos declarados en la provincia de León y a movilizar una veintena de bomberos del parque de Cangas del Narcea.
- La denuncia de un profesor interino de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»
- Operativo contra el blanqueo registra despachos de abogados y otros locales en Palma y el Raiguer
- Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
- Cierran un restaurante de comida asiática en Palma tras detectar un brote de salmonelosis
- Detienen al abogado Ignacio Gonzalo Márquez en Palma por su presunta relación con una trama de blanqueo de dinero procedente de la droga en Mallorca
- Vecinos de Son Oliver, 'desesperados' por las fiestas ilegales en una de las propiedades: 'Afecta psicológicamente, hay gente que quiere mudarse
- Fin de semana de caos aéreo en el aeropuerto de Palma por las huelgas de 'handling' que afectan a Ryanair, easyJet o Norwegian
- Salud, en contra de prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes