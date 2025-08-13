La Guardia Civil investiga a una mujer por dos incendios forestales en A Coruña

La Guardia Civil ha investiga a una mujer de 34 años, vecina de Cee, acusada de dos delitos de incendio forestal en el lugar de Boaño, municipio de Laxe (A Coruña).

Según ha informado la Guardia Civil este miércoles, la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Arteixo inició las pesquisas tras un incendio ocurrido el 9 de agosto, que afectó a 0,2 hectáreas de monte.

Gracias a la inspección ocular y a las declaraciones de varios testigos se pudo situar a la investigada en el lugar y hora de los hechos.

Las indagaciones también vinculan a la sospechosa con otro incendio anterior, registrado el 31 de julio de 2024 en la misma zona.

Una prueba clave en el caso es un vídeo obtenido por la Guardia Civil que muestra a la mujer provocando el fuego con un mechero.

Se suma a otras detenciones

La Guardia Civil también ha investigado por cinco incendios forestales en Muxía (A Coruña) a una mujer de 63 años y vecina de la localidad.

Según detalló el instituto armado el martes, los incendios fueron provocados los días 3, 5 (dos fuegos), 9 y 11 de agosto.

Hace unos días, un joven de 28 años fue detenido cuando provocaba intencionadamente un incendio en Canibelos, una zona de la parroquia de Velle, en el municipio de Ourense.

También fue detenida la semana pasada una persona como sospechosa de haber provocado un incendio en Celanova (Ourense), de 0,1 hectáreas el pasado 31 de julio, a la que se le imputa la autoría de otros 20 fuegos en la mima área.

La Guardia Civil hace un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en la protección de bosques y montes y recuerda que cualquier actividad sospechosa o información sobre un incendio puede comunicarse a través del teléfono 062 o de los canales de denuncia habilitados.