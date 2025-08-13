Ibiza

Chris Hemsworth da un descanso al martillo de Thor para celebrar su cumpleaños en un yate en Ibiza con más famosos

El famoso actor australiano disfruta de dos días de tranquilidad en un yate con su hermano Liam y amigos como la cantante Rita Ora y el también actor Matt Damon

Aquí están las fotos de las vacaciones de Chris Hemsworth en Ibiza

Aquí están las fotos de las vacaciones de Chris Hemsworth en Ibiza

Ver galería

Aquí están las fotos de las vacaciones de Chris Hemsworth en Ibiza / Sergio Garrido

Redacción Digital

Ibiza

El actor australiano Chris Hemsworth se tomó dos días de descanso para celebrar su 42 cumpleaños en un ambiente relajado en el yate 'Loloma' en Ibiza. El destacado intérprete del universo cinematográfico Marvel disfrutó de una comida en un establecimiento cercano a cala Jondal y se marchó al norte de la isla en el barco para zambullirse en el mar.

Como no podía ser de otra manera, Hemsworth estuvo bien acompañado por su hermano Liam y algunos amigos como la cantante Rita Ora y el también actor Matt Damon. La celebración ha tenido poca repercusión en las redes sociales de los invitados más conocidos, puesto que tan solo Liam Hemsworth compartió una imagen en la que aparecen él, su hermano y otro amigo.

Sin embargo, en las imágenes no aparece la mujer del intérprete, la española Elsa Pataky, que felicitó a su marido a través de Instagram con un vídeo en el que aparecen imágenes del actor en familia. Ambos son asiduos a Ibiza, ya que dieron la bienvenida a 2022 en la isla y pasaron algunos días del verano de 2023 en las Pitiüses.

TEMAS

  1. Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
  2. La estrategia de un restaurante de Baleares para encarecer la cuenta de sus clientes
  3. Fin de semana de caos aéreo en el aeropuerto de Palma por las huelgas de 'handling' que afectan a Ryanair, easyJet o Norwegian
  4. Intervienen un lote de aceite de oliva de origen engañoso en un agroturismo de Mallorca que rellenaba las botellas de su restaurante
  5. Cierran un restaurante de comida asiática en Palma tras detectar un brote de salmonelosis
  6. De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca
  7. Así es el día a día de un 'concierge': el hombre que cumple los deseos más extravagantes de los turistas millonarios en Mallorca
  8. La nobleza celebra el tradicional cóctel benéfico de la Orden de Malta en Mallorca

El delegado del Gobierno admite que el repunte en la llegada de migrantes en Baleares es "de los más importantes" que se han vivido

El delegado del Gobierno admite que el repunte en la llegada de migrantes en Baleares es "de los más importantes" que se han vivido

El Palmer Basket ficha al pívot Abdou Tsimbila

El Palmer Basket ficha al pívot Abdou Tsimbila

El cantautor Jaime Anglada es operado con éxito de la cadera

El cantautor Jaime Anglada es operado con éxito de la cadera

Calvià entrega este lunes las llaves de las 99 VPO de Santa Ponça, la mayor promoción de vivienda social del municipio

Calvià entrega este lunes las llaves de las 99 VPO de Santa Ponça, la mayor promoción de vivienda social del municipio

Detenido en Palma por amenazar con una navaja y un puño americano al padre de los hijos de su expareja

Detenido en Palma por amenazar con una navaja y un puño americano al padre de los hijos de su expareja

Derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola

Derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola

El mallorquín Joan Munar estará en el Mundial de Atletismo Paralímpico de Nueva Delhi

El mallorquín Joan Munar estará en el Mundial de Atletismo Paralímpico de Nueva Delhi
Tracking Pixel Contents