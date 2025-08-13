Ibiza

Calvin Harris denuncia el ataque de unos perros en su granja en Ibiza

Los canes mataron a Smokey, un gallo que vivía en la finca ubicada en Santa Eulària

Calvin Harris durante el opening de 2023.

/ U.I.

Redacción Digital

Ibiza

El Dj y productor escocés Calvin Harris ha denunciado en sus redes sociales el ataque de los perros de unos vecinos en su granja en Ibiza, Terra Masia, propiedad que adquirió hace tres años.

En el ataque, los canes mataron a Smokey, un gallo que vivía en la propiedad y al que Harris tenía especial cariño, ya que lo vio crecer desde que era un polluelo hasta convertirse en un ejemplar adulto.

El dj ha denunciado los hechos en sus redes sociales.

/ INSTAGRAM @CALVINHARRIS

"Lo crié en esta tierra desde que era un pollito hasta que se convirtió en un gallo majestuoso. Asesinado por los perros mugrientos de los vecinos idiotas. ¡Totalmente destrozado!", ha publicado en sus redes sociales Harris, "RIP Smokey, te queremos".

Calvin Harris adquirió la finca de 56 hectáreas ubicada en el municipio de Santa Eulària en 2022. Desde entonces ha compartido en sus redes sociales imágenes de su faceta granjera, de la que ha disfrutado y presumido a lo largo de estos años.

El Dj pincha en Ibiza cada temporada y tiene un vínculo más que especial con la isla después de que el pasado 20 de julio naciera en ella su primer hijo, Micah, fruto de su matrimonio con la locutora de radio Vick Hope. Fue además en esta finca donde le pidió matrimonio a su mujer, bajo un gran árbol.

Las imágenes de Terra Massia abundan en el perfil de la pareja, que pasa la temporada de verano en la isla, en la que se alternan las noches en Ushuaïa Ibiza, donde Harris tiene una doble residencia, y los días tranquilos entre su familia, amigos y las gallinas de su granja.

