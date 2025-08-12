Última hora de los incendios en España | Interior activa la fase de preemergencia ante los múltiples fuegos

El operativo de Molezuelas (Zamora) consigue perimetrar el incendio con máquina pesada y contrafuegos

El operativo desplegado en el incendio de Molezuelas (Zamora) ha trabajado toda la noche en la perimetración del incendio con máquina pesada y contrafuegos. Así lo ha avanzado el jefe del servicio de incendios forestales de la Junta, Ángel Sánchez, que ha señalado que se ha podido "trabajar bastante bien" en una noche "intensa". "Nos hemos anticipado a la entrada del día para los distintos cambios de viento que podamos tener en una noche sin apenas sustos", ha continuado en un audio remitido a Europa Press por la Consejería de Medio Ambiente.

Hay que recordar que ayer varios municipios fueron desalojados en la provincia de Zamora por los incendios de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en Puercas, originado este lunes, y el ya mencionado de Molezuelas de la Carballeda, que ha pasado a la provincia de León.