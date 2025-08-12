En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Interior activa la fase de preemergencia ante los múltiples fuegos
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
En Madrid, un hombre ha fallecido por el fuego declarado este lunes en Tres Cantos
A. Romero
Decenas de incendios forestales amenazan diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas y afectando en ocasiones a viviendas. En Madrid, un hombre ha fallecido por la gravedad de las quemaduras sufridas en un fuego declarado este lunes en la localidad de Tres Cantos.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Acivado el nivel 2 en un municipio de Ourense por la cercanía del fuego a viviendas
El fuego sigue descontrolado en la localidad ourensana de Chandrexa de Queixa, donde ya han ardido más de 3.000 hectáreas. El Gobierno gallego ha activado esta noche la situación 2 de emergencia en el incendio en el municipio, donde este martes se despliega la Unidad Militar de Emergencias (UME), como medida de prevención ante el peligro por la proximidad de las llamas a varios núcleos de población. En el mismo nivel de emergencia se encuentra desde la pasada noche el fuego que afecta a Maceda. Con todo, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, afirmó igualmente a última hora de este lunes que "ninguno de los incendios reviste peligro para la población".
El operativo de Molezuelas (Zamora) consigue perimetrar el incendio con máquina pesada y contrafuegos
El operativo desplegado en el incendio de Molezuelas (Zamora) ha trabajado toda la noche en la perimetración del incendio con máquina pesada y contrafuegos. Así lo ha avanzado el jefe del servicio de incendios forestales de la Junta, Ángel Sánchez, que ha señalado que se ha podido "trabajar bastante bien" en una noche "intensa". "Nos hemos anticipado a la entrada del día para los distintos cambios de viento que podamos tener en una noche sin apenas sustos", ha continuado en un audio remitido a Europa Press por la Consejería de Medio Ambiente.
Hay que recordar que ayer varios municipios fueron desalojados en la provincia de Zamora por los incendios de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en Puercas, originado este lunes, y el ya mencionado de Molezuelas de la Carballeda, que ha pasado a la provincia de León.
Dos incendios sin control en Zamora
Los dos principales incendios que afecatan a Zamora, tanto el que tuvo origen en Molezuelas de la Carballeda como el de Puercas, siguen sin estar controlados. No obstante, el primero de ellos reviste menos peligro que el segundo después de una intensa noche de trabajo en ambos casos.
Pedro Sánchez lamenta la muerte del hombre de Tres Cantos y pide precaución ante el "riesgo extremo" de incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño a la familia del hombre fallecido en Tres Cantos (Madrid) a causa del incendio forestal que está afectando a esa localidad y ha pedido "precaución" a los ciudadanos ante el "riesgo extremo" en el que se encuentra el país a causa del fuego. La víctima, que se encontraba en estado grave después de sufrir quemaduras en el 98 % de su cuerpo, no ha sobrevivido a las lesiones producidas y ha fallecido finalmente en el Hospital de La Paz de la capital, a pesar de los esfuerzos de los médicos para salvarle la vida.
El incendio originado en Toledo obliga a confinar a los vecinos de Villar del Pedroso (Cáceres)
El incendio declarado este lunes en el municipio toledano de Navalmoralejo y que afecta ya a la localidad cacereña de Villar del Pedroso, ha obligado al corte del tráfico rodado en tres carreteras y al confinamiento de los vecinos de este último municipio en sus domicilios. "A las 00:00 horas de hoy, una parte de la población fue alejada de la zona de manera preventiva, mientras que el resto de los vecinos permanecieron confinados en sus domicilios siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes", ha informado este martes la Guardia Civil.
Cuatro medios aéreos se incorporan a la lucha contra el incendio en Tarifa
Cuatro medios aéreos se incorporan la mañana de este martes a las tareas de extinción del incendio que desde ayer afecta a la Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), y que sigue activo y mantiene a unas 900 personas desalojadas de sus casas y hoteles. Durante la noche, cuando los medios aéreos no pueden operar, han trabajado desde tierra 150 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), cinco coches autobombas y una unidad de maquinaria pesada, entre otros medios.
Siguen los trabajos contra el incendio de San Nicolás, en la Sierra Morena sevillana
El Plan Infoca de la Jujnta de Andalucía continua los trabajos contra el incendio forestal que afecta a San Nicolás del Puerto, en la Sierra Morena de Sevilla, que obligó este lunes al desalojo de unas 80 personas de un campin y de unas 120 de zonas de acampadas en sus parajes naturales. Según han informado a EFE fuentes del Infoca, este martes trabajan en las tareas de extinción por tierra una treintena de bomberos, y se han retirado los medios aéreos. Emergencias 112 Andalucía ha informado de que, además del Infoca, han sido movilizados efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de la Diputación, Policía Autonómica y Local y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).
El incendio de Las Médulas mejora y muchos de los frentes están controlados
El incendio forestal declarado este pasado sábado en la localidad de Yeres (León) y que ha afectado al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, mantiene a 700 vecinos evacuados de cuatro poblaciones, aunque su evolución durante esta pasada noche ha mejorado y muchos de los frentes están controlados. De hecho, incluso se ha reabierto la N-536 (Ponferrada-Orense) a su paso por Carucedo. Los trabajos de los medios de extinción siguen centrándose en la zona sureste para evitar la llegada de las llamas a las localidades de Pombriego, donde los vecinos están confinados en sus casas, y de Voces, que está desalojado.
Interior la fase de preemergencia del plan estatal ante los numerosos incendios
El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) ante los incendios forestales activos en varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, y ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para evaluar la situación y coordinar acciones. La fase de preemergencia, decretada a las 2:00 horas de este martes por la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico y, por tanto, no afecta a las competencias de dirección y gestión que corresponden a las autonomías, según señala Interior en un comunicado.
