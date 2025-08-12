La nobleza celebra el tradicional cóctel benéfico de la Orden de Malta en Mallorca

Las privilegiadas vistas a la puesta de sol desde lo alto de Son Collell dieron la bienvenida a los primeros invitados que acudieron al cóctel benéfico organizado por la Orden de Malta en Mallorca.

La finca del siglo XIV ubicada a las afueras de Montuïri se fue llenando de forma paulatina con unos 200 asistentes, muchos de ellos pertenecientes a la aristocracia, que se desplegaron en la terraza frente a la fachada principal para conversar, comer, beber y, los más animados, bailar hasta bien entrada la noche.

Los damascos que engalanaban esta tradicional fiesta de verano lucían la conocida cruz blanca de ocho puntas, implantada en numerosos pueblos de la isla debido a que la institución se remonta al tiempo de la conquista del rey Jaime I para protegerlos de las invasiones del norte de África.

Obras asistenciales

Los 46 miembros actuales de la Asamblea Española de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta en Mallorca -el nombre completo- tienen cometidos muy distintos hoy en día, consistentes principalmente en ayudar en obras asistenciales.

Los denominados hospitalarios y los voluntarios se centran en la isla en las entidades Zaqueo, en la que se reparten 300 comidas diarias a los necesitados; la Sapiència, donde otorgan becas para que 120 personas aprendan un oficio; y Amiticia, que ayuda a personas con diversidad funcional, tal como explicó el delegado de la Orden en Mallorca, José Francisco Conrado de Villalonga.

Fue el anfitrión de una velada a la que asistieron personalidades como la presidenta de la Orden de Malta en España, la condesa de Villaflor, Aline Finat; la condesa de Deleitosa, María Zaforteza; la duquesa viuda de Maura, Lucía de la Peña; los condes de Olocau; la marquesa de Villanueva y Geltrú, Mercedes Carandini; y la condesa de Villardompardo, Luisa Cotoner, descendiente de los hermanos Cotoner, ambos Grandes Maestres de la Orden en el siglo XVII, entre otros muchos ilustres invitados.

El cóctel corrió a cargo de Exclusive Catering y mientras los camareros ofrecían bandejas llenas de suculencias, el cantante y DJ Dani Mir interpretó canciones de Michael Bublé y Julio Iglesias, y pinchó música de los 80 y 90.