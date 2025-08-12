El mote que usan los ingleses para mofarse de los españoles que pocos conocen: así es su 'guiri'

Un 'guiri' es un turista principalmente inglés que llega a España con la intención de disfrutar del buen clima, el Sol y la buena comida de nuestro país durante sus vacaciones.

Ciertamente, no es difícil de entender por qué la Península suele ser uno de los lugares de veraneo favoritos para los británicos, pues aquí tenemos todo lo que les falta allí, aunque a muchos les da pereza ver a esos hombres y mujeres rojos como gambones por culpa de la piel quemada ocupando los espacios que consideran propios.

Por eso, el término 'guiri' se suele usar de forma despectiva, precisamente para diferenciar a este tipo de turistas, los ingleses, de los otros llegados de más partes del mundo. No obstante, también hay mucha gente que se lo atribuye a cualquier persona que llegue a España durante las vacaciones, especialmente de verano.

Turistas de fiesta en Magaluf / A. Fernámdez

El origen de la palabra es de lo más curioso. Lo encontramos en los conflictos civiles del siglo XIX y proviene de acortar la palabra vasca 'guiristino', que se usaba para hacer referencia a los partidarios de la Isabel II y su madre, la reina María Cristina de Borbón durante las guerras carlistas, los 'cristinistas'.

En un inicio, solamente lo usaban los partidarios del bando 'carlista', encabezado por el infante Carlos Isidro de Borbón, para referirse a 'los otros' de manera despectiva, pues los 'cristinistas' buscaron apoyos en los ejércitos de las monarquías francesa e inglesa.

Sin embargo, el vocablo tuvo tanto éxito que terminó por extenderse hasta conseguir el significado que tiene hoy, que no es muy alejado del que había originalmente: diferenciar a los de un bando, en este caso los españoles, del otro, los turistas que llegan por el Sol y la playa.

Lo curioso para nosotros (y quizás desconocido), es que ellos también tienen su propio término para referirse a los españoles y también tiene connotaciones negativas: 'Spaniard'. El gentilicio de los ciudadanos españoles en inglés debería ser 'Spanish', aunque usan la deformación final '-ard', un sufijo de origen francés que se suele usar de manera despectiva.

No obstante, es un término que también se suele usar sin ánimo de faltar al respeto para referirse a nuestra lengua o gastronomía, aunque son muchos quienes optan por hacerlo con mala fe o con intención de burlarse de los españoles.