FUEGO EN MADRID
Un incendio en el parking del centro comercial madrileño de Xanadú afecta a diez vehículos sin causar heridos
El suceso no ha dejado heridos ni intoxicados
Andrea San Martín
Un incendio declarado esta tarde en el aparcamiento del centro comercial Xanadú, en Arroyomolinos, ha calcinado un total de diez vehículos, aunque afortunadamente no se han registrado daños personales ni materiales más allá de los coches afectados.
El fuego se inició en torno a las 19:20 horas en uno de los vehículos estacionados en el parking exterior del centro. Varias llamadas de alerta al 112 activaron la rápida intervención de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que desplazaron hasta cuatro dotaciones al lugar.
A su llegada, los bomberos encontraron un fuego muy desarrollado que ya había alcanzado a varios coches contiguos. Finalmente, el incendio ha afectado a un total de diez vehículos, aunque no se ha propagado ni a la vegetación cercana ni a la estructura del edificio.
Como medida preventiva, y en coordinación con el personal de seguridad del centro comercial, se procedió al confinamiento temporal de los clientes que ya se encontraban en el interior del recinto, evitando así cualquier riesgo por inhalación de humo. Según fuentes del 112, el fuego ya se encuentra prácticamente controlado.
El suceso no ha dejado heridos ni intoxicados. Las autoridades investigan ahora las causas del incendio.
- La denuncia de un profesor interino de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»
- Operativo contra el blanqueo registra despachos de abogados y otros locales en Palma y el Raiguer
- Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
- Cierran un restaurante de comida asiática en Palma tras detectar un brote de salmonelosis
- Detienen al abogado Ignacio Gonzalo Márquez en Palma por su presunta relación con una trama de blanqueo de dinero procedente de la droga en Mallorca
- Vecinos de Son Oliver, 'desesperados' por las fiestas ilegales en una de las propiedades: 'Afecta psicológicamente, hay gente que quiere mudarse
- Fin de semana de caos aéreo en el aeropuerto de Palma por las huelgas de 'handling' que afectan a Ryanair, easyJet o Norwegian
- Salud, en contra de prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes