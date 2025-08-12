Así es el día a día de un 'concierge': el hombre que cumple los deseos más extravagantes de los turistas millonarios en Mallorca

En el mundo del turismo de lujo en Mallorca, pocos conocen mejor las exigencias de los clientes más exclusivos que Pep Ferreiro, presidente en Baleares de la asociación internacional de conserjes Les Clefs d’Or (Las Llaves de Oro) y jefe de conserjería del hotel Belmond La Residencia, en Deià. Su misión: hacer realidad los deseos más insólitos de quienes llegan a la isla sin límite de presupuesto.

Planificación al milímetro

El perfil de estos visitantes es muy distinto al del turista convencional. Muchos aterrizan en jet privado y planifican con antelación cada detalle de su estancia. Ferreiro explica que la mitad de su equipo trabaja en el back office, coordinando reservas y actividades incluso meses antes de que el huésped llegue. Así evitan imprevistos y garantizan que, al llegar, todo esté listo, desde las reservas en restaurantes hasta el transporte.

De fiestas en Ibiza a cosmética para perros

Entre las peticiones más curiosas, recuerda a una clienta que, en apenas una hora, le solicitó organizar un jet privado, traslados y una noche de fiesta en Ibiza para ella y cuatro amigas, un capricho que ascendió a 16.000 euros. Otro huésped pidió crear en la isla una línea completa de cosmética natural… para su perro. “Nuestro trabajo es pensar como ellos, sin límites, siempre dentro de lo legal y lo ético”, afirma.

La pertenencia a Les Clefs d’Or facilita esta labor gracias a una red global de 4.000 conserjes en 80 países. Un colega de Londres puede pedirle una reserva en Mallorca, y él mismo puede necesitar al día siguiente la ayuda de un contacto en Nueva York. Funciona bajo el lema servicio a través de la amistad. En Baleares, la asociación cuenta con 30 miembros que se reúnen regularmente para intercambiar experiencias y recomendaciones sobre proveedores locales.

La importancia de los contactos en la isla

En este entorno, las relaciones de confianza con empresas y profesionales de Mallorca son clave. Ferreiro señala que si necesita un set de maletas de 3.000 euros para la misma noche, se lo envían sin exigir pago previo, o que en el aeropuerto le atienden incluso fuera de horario. No se trata solo de conocer a los clientes, sino también de cuidar a quienes hacen posible cumplir sus deseos.

Para ser miembro de Las Llaves de Oro se requiere al menos cinco años de experiencia como concierge, la recomendación de dos socios y superar un proceso de evaluación. “Priorizamos la calidad sobre la cantidad; una red pequeña pero sólida funciona mejor”, subraya.

El trabajo exige pasión por el servicio, discreción, organización y capacidad de resolver problemas a cualquier hora. Aquí no existe el horario de oficina: hay días en los que Ferreiro ve amanecer y anochecer en el hotel. Pero cuando un cliente se marcha feliz, asegura, el esfuerzo ha valido la pena.