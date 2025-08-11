Prenderse fuego

Hay dos que se besan. Contra una columna, en la calle, a la vista de todos. El tiempo se suspende. Llega la tempestad y arrasa. El deseo es urgente y quema. Allí están los dos. Con sus pequeñas miserias, sus innumerables pérdidas, regalándose caricias. Como no hay cuerpo sin heridas ni agujeros, dos rotos se encuentran, se cosen poco a poco y dicen «sí» sin garantías ni certezas. Se disponen a vivir abrazando lo incierto, lo que viene, y avanzan. Con sus pequeñas miserias, sus innumerables pérdidas, regalándose caricias.

Se conocieron en Inca, en un casamiento. Ella bailaba con sus amigos, bromeaba con los camareros, reclamaba canciones al DJ; él estaba en la barra con una caña en la mano y sobre el final de la noche quedó solo en una mesa del fondo. Ella se acercó. Le dijo su nombre, le preguntó el suyo.

«No se suele recomendar la pasión. Y, no obstante, cada quien la acecha, y cada uno en secreto quisiera ser presa de este mal mortal. Ruina de la familia, destrucción de una vida de amor lenta y verdadera, pequeña fábrica del espejismo amoroso, fuente tóxica de apego, huella ilusoria, maquinaria del deseo que se quiere eterna pero se revela efímera, esencialmente narcisista, la pasión ha sido en todos los tiempos acusada de todos los males, y esperada en secreto por todos», escribe en su libro Elogio del riesgo la filósofa francesa Anne Dufourmantelle.

¿Serán pareja? ¿Estarán enamorados o a punto de estarlo? No lo sabemos. Quitan todos los frenos sin pretender anticiparse a lo que vendrá, a lo que no está escrito. Dos cuerpos conectados con el presente, con la intensidad del ahora, van al encuentro sin aplazar el vértigo del porvenir. Con sus pequeñas miserias, sus innumerables pérdidas, regalándose caricias.

De nuevo Dufourmantelle, pero ahora en En caso de amor, otra de sus obras, escribe: «Entre la alegría y el amor existe el espacio del encuentro, del rapto amoroso que les hace exaltar haber encontrado al fin a este otro, que los atrae y transforma, y cuya sola presencia los imanta y colorea el real alrededor de una intensidad sin igual».

Entonces, un beso. Y otro. Y otro. Y ella, lectora, mientras da y recibe otro, otro y otro recuerda el capítulo 7 de Rayuela, del escritor Julio Cortázar.

«Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.»