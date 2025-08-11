Las Perseidas alcanzarán su punto álgido en la noche del martes al miércoles

Es uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año y llega puntual a su cita: la lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocida como ‘lágrimas de San Lorenzo’. Estas alcanzarán su punto álgido en la noche del martes al miércoles, y ofrecerán una oportunidad inmejorable para vivir la naturaleza desde otro punto de vista, con la mirada hacia arriba. No obstante, los expertos advierten: la Luna, al inicio de la fase menguante, dificultará que se vean las más débiles.

«El máximo número de meteoros se suele producir la noche del 12 al 13 de agosto. Sin embargo, unos cuantos días antes y después de esta fecha también son observables gran número de meteoros. El lugar idóneo es cualquier sitio alejado de la contaminación lumínica y con vistas al norte libres de obstáculos», señala Ernesto Nicola, vicepresidente de AstroMallorca, la asociación astronómica de la isla encargada de divulgar la astronomía.

Este año AstroMallorca vuelve a organizar la observación de las Perseidas conjuntamente con el Institut Balear de la Naturaleza, el IBANAT. La actividad se realizará en la finca pública de Son Real en Can Picafort el jueves 14 de agosto. Será gratuita y tendrá lugar desde las 21.00 hasta la 01.00 horas del diá 15 y es necesaria la inscripción previa (reservas en https://forms.office.com/e/yRAnXknmbM).

Durante el encuentro se hará una guía del cielo donde se explicarán las constelaciones visibles y se podrá observar la Luna, el planeta Saturno y varios objetos de cielo profundo con telescopios y prismáticos que AstroMallorca pondrá a disposición de los asistentes.

«A lo largo del año hay decenas de lluvias de meteoros. Además de las Perseidas también hay otras que son igualmente espectaculares. Sin embargo, las Perseidas son las más famosas porque se producen durante el verano, cuando las noches tiene una temperatura agradable y cuando la gente suele estar de vacaciones», comenta Nicola.

El máximo de actividad será el martes, pero este fenómeno suele presentar picos de actividad fuera de ese momento, por lo que en las noches en torno a esa fecha podría apreciarse un buen número de meteoros, en especial antes de la salida de la Luna, según el Instituto Geográfico Nacional.

Paciencia y atención

Como siempre, el truco es situarse en un lugar oscuro y alejado de las luces urbanas, de esta manera, con paciencia y atención, se podrán llegar a ver hasta 50 perseidas por hora. Durante la noche del 12 al 13, empezarán a surgir cuando se eleve sobre el horizonte la constelación de Perseo, donde se encuentra su radiante, que es el punto de la bóveda celeste del que parecen proceder todas. Ese momento sucederá hacia medianoche, lo que implica que la cantidad de perseidas que veamos en el cielo irá aumentando conforme avance la madrugada. Las estrellas fugaces se pueden ver en cualquier parte del cielo y conviene dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la Luna.

El responsable de esta lluvia de estrellas son los restos del cometa 109P/Swift-Tuttle, que orbita alrededor del Sol aproximadamente cada 133 años y cuyo último paso cercano a la estrella fue en 1992.

Cada año, la Tierra cruza la órbita del cometa, por eso, las perseidas pueden habitualmente verse entre el 17 de julio y el 24 de agosto, aunque su momento de máxima actividad es en las noches del 11 al 13 de agosto.

Esa órbita está llena de partículas pequeñas, como granos de arena o menores, liberadas por el cometa en sus pasos anteriores. Algunos de esos fragmentos (meteoroides) son atrapados por el campo gravitatorio de la Tierra y caen a gran velocidad a través de la atmósfera.

La fricción con los gases atmosféricos calcinan y vaporizan los meteoros, que aparecen brillantes durante una fracción de segundo formando lo que popularmente se llaman estrellas fugaces. No se trata por tanto de estrellas, sino de partículas de polvo incandescente, según explica el Instituto Geológico Nacional.

