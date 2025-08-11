FUEGO EN MADRID
Declarado un incendio de nivel 2 en la localidad madrileña de Tres Cantos por su proximidad a las viviendas
El incendio, avivado por fuertes rachas de viento, ha obligado a activar el nivel 2 del plan INFOMA ante el riesgo para varias zonas residenciales
Andrea San Martín
Un incendio forestal declarado en la tarde de este lunes en el término municipal de Tres Cantos ha obligado a activar la situación operativa 2 del Plan INFOMA, debido a su proximidad a zonas residenciales.
El fuego se ha iniciado en torno a las 19:45 horas en la zona este del Nuevo Tres Cantos y se está propagando rápidamente hacia el sur-sureste, impulsado por el fuerte viento presente en la zona.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha emitido un comunicado en el que recomienda a los vecinos de las urbanizaciones cercanas que "cierren las ventanas y se mantengan informados a través de las redes sociales municipales". Además, recalcan la importancia de seguir exclusivamente canales oficiales para evitar la difusión de bulos o informaciones erróneas.
La Comunidad de Madrid ha desplegado un amplio dispositivo de emergencia compuesto por 14 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, tres helicópteros y varias unidades de jefatura. La activación del nivel 2 implica riesgo potencial para viviendas, por lo que se están aplicando medidas especiales de contención y vigilancia.
San Sebastián de los Reyes, municipio vecino de Tres Cantos, ha procedido al desalojo preventivo del polideportivo municipal Dehesa Boyal. Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que no se acerce a las inmediaciones del incendio por el humo. Además, ha informado en sus redes sociales que tanto Policía local como Protección Civil están activados en coordinación con la Comunidad de Madrid para seguir la evolución del incendio.
- Cata Coll responde a la jugarreta de Hannah Hampton, portera de la selección inglesa
- Registran 15 despachos de abogados en Palma y el Raiguer por presunto blanqueo de capitales
- La denuncia de un profesor interino de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»
- Laura Moure paralizó 'La ruleta de la suerte' para dar una sorpresa que ni Jorge Fernández recordaba: '¡Parad!
- Quince mil cruceristas en Palma al mismo tiempo: ¿Dónde estuvieron?
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- Aviso de la Guardia Civil: prohibido llevar esta tarjeta en la cartera a partir de ahora
- La escalada de precios de hoteles y consumo pasa factura este verano en Baleares