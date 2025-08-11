Contrastes en la Bahía

Por nuestras aguas se mueven todo tipo de embarcaciones, desde las más antiguas con un diseño clásico y muchas millas navegadas, hasta lo último en diseño naval, que en algunos casos resultan ser naves sorprendentes. A veces se hay coincidencias que producen curiosos contrastes y permiten la comparación como podemos observar en estas imágenes.

En una de las fotos podemos ver la coincidencia en la bahía en agosto del 2017 del Adastra y el Shemara dos yates que pertenecen a dos épocas muy diferentes con unos conceptos de diseño absolutamente antagónicos.

El Adastra es un trimarán construido en Zhu Hai en China y entregado en el año 2012, siendo singular por dos motivos, uno por su apariencia y otro porque está especialmente concebido para que su consumo sea mínimo, para ello aparte del diseño optimizado de los cascos, se han reducido al máximo los pesos a bordo, estando la nave construida con fibras de vidrio y carbono. Para la propulsión va equipado con un motor en el casco central, y en los cascos laterales dos motores más pequeños. La capacidad es de nueve invitados y seis tripulantes. Estando dotados los camarotes de sauna y jacuzzi. Sus dimensiones son eslora 42,5 metros, manga 16 metros.

El Maltese Falcón y el Joseph Conrad el 17 de septiembre del 2017 / Manuel R. Aguilera / .

El Shemara, por su parte, es un yate de diseño clásico que fue construido en 1938 en los astilleros de Vosper & Thornycroft para Sir Bernard Docker. Durante la segunda guerra mundial fue requisado, ejerciendo de buque escuela de las fuerzas antisubmarinas. En 1960 pasó a manos del magnate Harry Hyams que posteriormente amarró la nave en Lowestoft, permaneciendo así durante 30 años hasta que el año 2010 pasó a manos de Sir Charles Dunstone, siendo objeto de una importante reforma en Portsmouth que duró más de tres años, en el transcurso de la cual se le mejoraron la estabilidad y se le dotó de bulbo a proa, siendo reconstruida la superestructura y dotándole de nuevos mástiles de carbono. Los interiores han sido restaurados con esmero, conservando la elegancia y el encanto originales. Sus características son eslora 64,7 metros, manga 9,2 metros, puede alcanzar una velocidad máxima de 15 nudos y su capacidad es de 12 invitados y 30 tripulantes.

Otra fotografía nos ofrece la imagen, en septiembre del 2017, de dos veleros el Maltese Falcon y el Joseph Conrad, noventa años separan sus entradas en servicio, lo que se traduce en las evidentes diferencias de diseño.

El Velero más pequeño es el Joseph Conrad, preciosa embarcación de diseño tradicional, según algunas fuentes fue construido en Alemania aunque otras dicen que en Holanda. Entró en servicio en 1916, y ha sido reformado en el pasado 1995. Sus dimensiones son eslora 36,9 metros, manga 6.5 y 130 toneladas de registro. Dispone además de un motor diésel de 530 CV que le imprimen velocidades superiores a los ocho nudos. Su casco es metálico y la superestructura de madera. Puede acoger a ocho invitados en cuatro camarotes con una tripulación compuesta por cinco miembros.

Por su parte el Maltese Falcón, con un diseño mucho más moderno, fue construido por la empresa italiana Perini en la factoría de Yildiz en Tuzna, Turquía, entró en servicio a mediados del 2006 y tiene tres palos giratorios de 58 metros de altura construidos en carbono, cada uno con seis vergas curvadas de las que penden 5 velas cuadras, que van enrolladas dentro de cada palo, y éstas son desplegadas mediante motores eléctricos, en una maniobra que dura unos pocos minutos, un revolucionario sistema denominado Dyna Rig. Los interiores son espectaculares destacando el atrio central con techo trasparente. Sus dimensiones son de casi 88 metros de eslora por 12,5 de manga y 1.110 toneladas de registro. Sus quince velas tienen una superficie total de 2.400 metros cuadrados, habiendo llegado a alcanzar velocidades de casi 25 nudos. Es unos de los yates privados a vela mayores del mundo.

Finalmente la última foto que data de mayo del 2018 nos ofrece la imagen del dos buques de cruceros en la bahía a punto de entrar en el puerto, por un lado el velero Royal Clipper y por otro el crucero Costa Diadema, en ella vemos el contraste de su imagen y concepto, por un lado un velero de cinco palos y por otro un crucero moderno convencional.

El Royal Clipper y el Costa Diadema entrando en el puerto de Palma el 1 de mayo del 2018 / Manuel R. Aguilera / .

El Royal Clipper es un velero de cinco palos que surgió a partir del casco de un buque escuela a medio construir en los astilleros Gdanska en Polonia y terminado en el 2000 en los astilleros Merwede Holanda. Su diseño está basado en el legendario velero alemán Preussen el barco de carga de propulsión a vela más grande jamás construido. La nave está concebida para satisfacer al crucerista ávido de una navegación tradicional, pero sin querer renunciar a los lujos que muchos buques de cruceros de propulsión convencional tienen hoy día, disponiendo incluso a popa de una zona que facilita la practica de los deporte náuticos: wind surf, submarinismo, etc. Sus características son eslora 133,8 metros, manga 16,45 con 5.000 toneladas de registro. Los mástiles tienen una altura de sesenta metros y portan un total de 42 velas, con 5.200 metros cuadrados de superficie velica. Su capacidad es de sólo 227 pasajeros con una tripulación compuesta por 106 miembros.

Por su parte el Costa Diadema es un buque que entró en servicio en octubre del 2014 y fue construido en los astilleros de Fincantieri en Marghera, cerca de Venecia. Tiene 306 metros de eslora y un registro de 132.500 toneladas. Su capacidad es de más de 4.000 pasajeros en ocupación máxima y dispone de multitud de facilidades como varios restaurantes y bares, tres piscinas, teatro, zona de spa, cancha polideportiva y muchas cosas más. Un concepto de crucero diferente al Royal Clipper con el que coincidió en su entrada en Palma.