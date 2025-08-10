Saber leer

¡Mis queridos lectores! Parece mentira, pero hay días que me pregunto si la comprensión lectora se ha vuelto un superpoder en extinción. Y no me refiero solo a los libros del cole, sino a algo mucho más básico: leer las instrucciones de la vida.

Lo hemos comprobado estos días en Mallorca con situaciones que nos han hecho reflexionar. Como el caso de nuestra princesa Leonor, que tras meses navegando como una auténtica marinera, llegó a la Copa del Rey para una visita breve y claramente por compromiso, vestida más bien para tomar un helado en lugar de lucir un polo de la regata. ¿Tan difícil era leer entre líneas lo que el pueblo esperaba?

Pero el ejemplo más claro llegó en la recepción de Marivent. Había unas instrucciones clarísimas en la invitación: código de vestimenta específico y comportamiento apropiado. ¿El resultado? Una situación que dejaba bastante que desear. Señores que más o menos entendieron el mensaje, y algunas señoras de las que… mejor no hablamos.

Por suerte, algunas sí supieron leer. Marga Prohens, elegante con su falda en tela de "llengües" de Teixits Bujosa y preciosos pendientes de Marta Roig, y Antònia Roca, que nos emocionó convirtiendo la mantelería de su abuela en un vestidazo de ensueño interpretado por María Genovard. Y créanme, cuando algo está bien, hay que decirlo.

Mientras tanto, otros invitados convertían la recepción en una caza descontrolada de fotografías, olvidando por completo dónde estaban y ante quién. El resultado: momentos random que demuestran que hay personas que aún no entienden el contexto en el que se mueven.

La comprensión lectora no es solo una asignatura, es supervivencia social. Es la diferencia entre quedar como una persona educada o quedar en evidencia. Y por desgracia, este verano estamos viendo demasiados ejemplos de lo segundo.

En fin, queridos lectores, que sepan que mientras algunos tienen dificultades para interpretar una invitación, culpa del calor quizás, otros seguimos aquí, tomando nota de todo para contárselo.

Tierra adentro.

La 43 edición de la Copa del Rey de Vela ha vuelto a demostrar que esta mítica cita mediterránea, también trasciende el deporte. Mientras los barcos compiten en alta mar, el Real Club Náutico de Palma se transforma en el corazón de una experiencia que va mucho más allá de las velas y las boyas.

Los pantalanes cobran vida propia cada tarde, cuando regatistas, armadores y aficionados se reencuentran para compartir anécdotas de la jornada. Es ahí donde se tejen las historias que perdurarán en la memoria: desde las confidencias entre tripulaciones hasta los brindis improvisados que celebran tanto victorias como derrotas.

Pero si hay un momento que marca el pulso social de la regata, es sin duda la legendaria Cena en Blanco. Esta tradición, convertida ya en todo un fenómeno, reúne cada año a cientos de personas vestidas de riguroso blanco en una velada que fusiona elegancia y camaradería marinera, sellando una vez más el compromiso de la Copa del Rey con su dimensión más humana y cercana.

La magia de la vendimia.

Con la suave luz del atardecer, las viñas de la DO Pla i Llevant han dado la bienvenida a la Vendimia 2025. Un momento especial que cada año reúne a toda una comunidad alrededor del fascinante ritual de la cosecha.

La familia Vins Toni Gelabert, con su hospitalidad característica, ha abierto las puertas de su bodega para celebrar este esperado inicio. Entre risas y brindis, el actor manacorí Toni Gomila ha tenido el honor de convertirse en el "vermador d’honor" de esta edición, cortando ceremoniosamente el primer racimo bajo la atenta mirada de viticultores, amigos y curiosos.

Es una tradición que va más allá del gesto simbólico. En cada tijera que corta, en cada cesto que se llena, late el corazón de una isla que sabe honrar sus frutos y convertir cada vendimia en una pequeña fiesta familiar donde el vino une corazones y despierta sonrisas.

Blanco y en botella.

Sa Casa Bona se vistió de gala para recibir una de esas veladas que quedan grabadas en la memoria. Tot a Punt Catering demostró una vez más por qué sus eventos son sinónimo de buen gusto y diversión asegurada, reuniendo a su círculo más cercano en una fiesta "Mid Season" que, como dice el refrán, fue "blanco y en botella": perfecto y sin lugar a dudas.

El dress code no podía ser más acertado: blanco total. Y es que no hay nada como ver a decenas de invitados luciendo sus mejores galas en este color para crear esa atmósfera mágica que solo se consigue en las mejores celebraciones. Entre copa y copa, los asistentes pudieron descubrir las nuevas propuestas gastronómicas que Tot a Punt tiene preparadas para la temporada.

Pero lo mejor llegó cuando la luna tomó el protagonismo. Los invitados se entregaron al baile bajo su luz plateada, convirtiendo los jardines de la finca en una pista de baile al aire libre que no se vació hasta bien entrada la madrugada.

Una travesía culinaria.

El nuevo paseo marítimo de Palma Nova acaba de ganar en distinción con la apertura de Annabele, un establecimiento que promete redefinir la experiencia gastronómica frente al Mediterráneo. No se trata simplemente de otro restaurante más; estamos ante una propuesta conceptual que invita a los comensales a embarcarse en una odisea culinaria por los puertos más selectos de nuestra costa.

La filosofía de Annabele trasciende lo meramente gastronómico. Su carta, meticulosamente elaborada, refleja la riqueza de tradiciones mediterráneas reinterpretadas con una sensibilidad contemporánea. La experiencia se ve sublimada por la música en directo, que aporta esa dimensión sensorial que distingue a los grandes establecimientos.

Pero quizás lo más destacable sea la exquisitez del servicio. Cada detalle ha sido pensado para satisfacer a los paladares más exigentes, convirtiendo cada visita en una experiencia memorable que justifica plenamente su vocación de convertirse en referente gastronómico de la zona.

Noche de maestros y sombreros.

Una vez más, la querida Peña Oro y Plata nos regaló una de esas veladas que quedan grabadas en el alma. El restaurante Mariluz, en Es Baluard, se convirtió en el refugio perfecto para más de medio centenar de aficionados que compartieron mesa, mantel y pasión por el arte de Cúchares.

La cena transcurrió entre risas y anécdotas, degustando los exquisitos platos que el restaurante preparó con tanto mimo. Pero el momento más emotivo llegó con la presentación del invitado estrella: Luis Reina, el prestigioso maestro que durante más de 25 años ha forjado figuras como Talavante en su legendaria escuela taurina de Badajoz.

Sus palabras, cargadas de experiencia y sabiduría, emocionaron a todos los presentes. Como reconocimiento a su dedicación, recibió una placa que refleja el cariño de toda una comunidad. La presidenta Soledad Hidalgo puso el broche de oro con un divertido concurso de sombreros rojos que arrancó sonrisas y aplausos, cerrando una noche simplemente mágica.