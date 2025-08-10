Juan Carlos I impuso el estricto código sin corbata en Marivent

Fijen su atención en la fotografía de Miquel Massutí, sin ir más lejos. A la izquierda solo geográficamente, Juan Carlos de Borbón departe en Son Sant Joan con Alberto Lacalle, a la sazón presidente de Uruguay. Corría julio de 1994. A la derecha también ideológicamente, Sofía de Grecia entretiene a María Julia Pou, primera dama uruguaya de inequívocas raíces mallorquines.

Con todo, interesa más la vestimenta que las obviedades protocolarias. Reparen en el bolsillo inferior de la chaqueta de Lacalle, por donde asoma el extremo inferior de la corbata que llevaba anudada al cuello en su descenso del avión que lo transportó a Palma. Al observar que el Rey no tenía soga al cuello, el presidente uruguayo se desprendió con precipitación de la prenda ridícula para respetar la etiqueta.

Si Lacalle no se hubiera quitado la corbata apresurada y voluntariamente, Juan Carlos I le hubiera obligado a retirarla, y vamos a aportar las pruebas al respecto. El rey Alberto II de los belgas pasará a la historia como esposo ocasional de Paola de Lieja, que enamoró a toda Europa con la intensidad de Grace de Mónaco. En agosto de 2000, los reyes de Bélgica tras la muerte de Balduino navegaron en el Fortuna. A la llegada a Son Sant Joan, el monarca belga iba atado a una corbata. De inmediato, el Rey de España empezó a realizar gestos imperativos para que se liberara de la prenda impostora. El interpelado obedeció a toda prisa, en la misma escalerilla del avión.

Por tanto, no ha sido Felipe VI sino Juan Carlos I quien impuso a rajatabla un estricto código sin corbata en Marivent. El hijo se ha limitado a transformar a un corrillo de mallorquines en vulgares guayaberos.