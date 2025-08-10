Alex Huerta, sobre vivir en Dubái: "Vienes aquí para no pagar impuestos pero estaría dispuesto a pagarlos encantado"

Muchos ciudadanos deciden irse de España para pagar menos impuestos. Uno de los sitios más conocidos es Andorra, debido a que es considerablemente más bajo. La localidad andorrana tiene una tasa máxima del 10% para ingresos superiores a 40.000 euros, mientras que, en España, la tasa puede llegar hasta el 48% en algunas comunidades autónomas.

No obstante, la nueva tendencia es mudarse a Dubái, ya que ocurre una situación similar en cuanto a los impuestos. Además, la calidad de vida mejora considerablemente, debido a que la ciudad ofrece un entorno mucho más favorable. Es una localidad que demanda trabajadores para continuar con su crecimiento.

El empresario español Alex Huerta, que reside en el país emirato, quiso compartir su experiencia a través de sus redes sociales sobre las ventajas fiscales y la calidad de vida. Huerta señaló que "la gente se piensa que la gente viene aquí por los impuestos, pero mucha gente no. Y el que viene por los impuestos luego se da cuenta de que si me suben los impuestos un 15%, me quedo".

El emirato no cobra impuesto sobre la renta individual, cuenta con un IVA del 5% y un impuesto corporativo del 9% aplicable a empresas con ingresos superiores a 375.000 dirhams emiratíes.

Lo que más destaca de vivir en Dubai es el estilo de vida, tanto que no le importaría pagar más impuestos: "Si yo mañana tengo que pagar un 10% de lo que gano, es que no me muevo... me quedo aquí a pagarlos encantadísimo".

"El nivel de satisfacción general que existe en esta ciudad, el nivel de seguridad, el nivel de limpieza, el nivel de networking, el nivel de personas... Acabamos de decir antes cuántas personas millonarias y centimillonarias existen en esta ciudad. Muchísimas. Todo esto vale dinero. Y no lo estamos pagando", comentó.