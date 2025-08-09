Miquel, el nombre que han escogido Mery Perelló y Rafa Nadal para su segundo hijo

Miquel ha sido el nombre que Mery Perelló y Rafa Nadal han escogido para su segundo hijo. El nombre que le han puesto es un homenaje al padre de Mery, que falleció en abril de 2023 a los 63 años de edad, víctima de una larga enfermedad.

El padre de Mery Perelló fue un empresario del sector de la construcción y promotor inmobiliario mallorquín. Perelló, conocido como 'Patró', siempre se caracterizó por su discreción, alejado de los partidos de tenis y de la fama mediática de su yerno y de su hija.

Su muerte llegó escasos seis meses después de que Miquel se estrenase como abuelo. Dado que Mery era su única hija, el hecho de que naciese Rafael, el primer hijo de la pareja, era un motivo de tremenda ilusión para el clan Perelló, al que acababa de incorporarse un nuevo miembro.