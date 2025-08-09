Cartel histórico en la vuelta de las corridas de toros a La Monumental de Muro ocho años después

La empresa Baleares Cambio de Tercio ha sido adjudicataria de la gestión de la Plaza de Toros de Muro, marcando así el regreso de la actividad taurina al municipio tras ocho años de inactividad, desde el último festejo celebrado en 2017.

Este nuevo impulso forma parte de una estrategia que busca consolidar una tauromaquia de calidad y con arraigo en las Islas Baleares, bajo principios de rigor organizativo, respeto al toro bravo y recuperación de las suertes clásicas.

La experiencia de la empresa en la Plaza de Toros de Inca avala esta nueva etapa. En el pasado mes de abril, Baleares Cambio de Tercio organizó allí un festejo en el que se colgó el cartel de “No hay billetes”, con un lleno absoluto. La Corrida Concurso del pasado 3 de agosto se convirtió en otro momento histórico: se cortaron tres rabos, se indultó un toro de Fuente Ymbro y la afición vivió una tarde de gran felicidad y emoción, que ya forma parte de los grandes recuerdos taurinos de la isla.

En este contexto de expansión y consolidación, Baleares Cambio de Tercio anuncia oficialmente la celebración de una corrida de toros el próximo 14 de septiembre en Muro, enmarcada en una doble conmemoración: la recuperación de la actividad taurina en la localidad y el 30° aniversario de alternativa del maestro Javier Conde, uno de los toreros más singulares y reconocidos de las últimas décadas.

La terna de toreros

El cartel, ya confirmado, estará compuesto por Javier Conde, Morante de la Puebla y Marco Pérez, una terna de especial relevancia artística y simbólica. El festejo reunirá a tres generaciones del toreo con estilos claramente diferenciados, en lo que será uno de los carteles más destacados del año en el panorama nacional.

Con esta apuesta, la nueva etapa de la plaza de toros de Muro arranca con una propuesta de primer nivel, reafirmando el compromiso de Baleares Cambio de Tercio con la promoción de una tauromaquia íntegra, arraigada en la tradición balear y proyectada hacia el futuro con seriedad y ambición cultural.