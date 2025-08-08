Ponte a prueba

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Demuéstralo en nuestro nuevo test de actualidad

Redacción

Pon a prueba tus conocimientos con nuestro test de actualidad semanal. Cada semana seleccionamos algunas de las noticias más destacadas y te retamos a acertar. ¿Cuánto sabes de lo que ha pasado en los últimos días?

  1. Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
  2. Despiden a un trabajador de una hotelera en Mallorca tras quejarse en redes sociales con el uniforme puesto
  3. Dos turistas dan una brutal paliza a un hombre de 71 años y a su nieto en Calvià
  4. “Alguien tenía que decirlo”: la opinión de un catalán sobre el mallorquín se vuelve viral
  5. Los padres de una niña responsabilizan a Salud de la muerte de su bebé por la tardanza en el traslado hospitalario
  6. Una menor que pidió ayuda porque había sido violada en s'Arenal se niega a denunciar
  7. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol: 200 euros y la retirada de dos puntos
  8. Plataforma per la Llengua exige al Real Mallorca que emita el carnet de socio en catalán y que integre esta lengua en todos sus canales de comunicación

