Castilla y León

Sube el Índice de Gravedad a 2 en el incendio de Ávila que afecta al municipio de San Bartolomé de Pinares

En el fuego ya trabajan más de 40 medios terrestres y aéreos

Imagen del incendio de Ávila, en San Bartolomé de Pinares

Imagen del incendio de Ávila, en San Bartolomé de Pinares / ATBRIF / Europa Press

EP

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad 2 el incendio que afecta al término municipal de San Bartolomé de Pinares (Ávila) y en el que trabajan ya más de 40 medios terrestres y aéreos.

Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León Inforcyl recogido por Europa Press, las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas.

En las tareas de extinción trabaja un dispositivo formado por cinco agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, ocho brigadas helitransportadas, once autobombas, un bulldózer y once medios aéreos.

Cabe recordar que el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) se refiere a aquel incendio en el que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.

