Cocina Fresca
Agua de flor de jamaica y canela
Alex Ramos y Mercè Ramírez
Las aguas frescas son uno de los placeres del verano y aparte de ser útiles para hidratarnos nos aportan beneficios dependiendo de los ingredientes que añadamos a la maceración.
El hibisco, también conocido como flor de Jamaica, es rico en vitamina C y ácido cítrico que le confieren efectos antioxidantes y diuréticos. De su infusión resulta una bebida muy refrescante de color rojo rubí y sabor ligeramente ácido, similar al de los frutos rojos.
La canela en rama le añade un toque especiado, cálido y aromático, con efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y digestivos. Cabe señalar que si se va a tomar a menudo o en grandes cantidades, es preferible utilizar canela de Ceilán pues es más suave y segura para el uso frecuente que la canela Cassia, que es la canela común que solemos encontrar en los supermercados.
Ingredientes
- 2 litros de agua
- 4 cucharadas de flor de hibisco seca
- 1 rama de canela
- Unas hojas de stevia (opcional)
- Rodajas de limón para servir
Preparación
- Hierve el agua con la canela en rama durante 5 minutos.
- Añade las flores de hibisco y las hojas de stevia y deja infusionar durante 10 minutos.
- Cuela y, una vez atemperado, consérvalo en la nevera.
- Sirve con rodajas de limón y hielo si lo deseas.
