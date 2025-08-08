Agua de flor de jamaica y canela

Las aguas frescas son uno de los placeres del verano y aparte de ser útiles para hidratarnos nos aportan beneficios dependiendo de los ingredientes que añadamos a la maceración.

El hibisco, también conocido como flor de Jamaica, es rico en vitamina C y ácido cítrico que le confieren efectos antioxidantes y diuréticos. De su infusión resulta una bebida muy refrescante de color rojo rubí y sabor ligeramente ácido, similar al de los frutos rojos.

La canela en rama le añade un toque especiado, cálido y aromático, con efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y digestivos. Cabe señalar que si se va a tomar a menudo o en grandes cantidades, es preferible utilizar canela de Ceilán pues es más suave y segura para el uso frecuente que la canela Cassia, que es la canela común que solemos encontrar en los supermercados.

Ingredientes

2 litros de agua

4 cucharadas de flor de hibisco seca

1 rama de canela

Unas hojas de stevia (opcional)

Rodajas de limón para servir

Preparación