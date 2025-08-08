Cocina Fresca

Agua de flor de jamaica y canela

Alex Ramos y Mercè Ramírez

Las aguas frescas son uno de los placeres del verano y aparte de ser útiles para hidratarnos nos aportan beneficios dependiendo de los ingredientes que añadamos a la maceración.

El hibisco, también conocido como flor de Jamaica, es rico en vitamina C y ácido cítrico que le confieren efectos antioxidantes y diuréticos. De su infusión resulta una bebida muy refrescante de color rojo rubí y sabor ligeramente ácido, similar al de los frutos rojos.

La canela en rama le añade un toque especiado, cálido y aromático, con efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y digestivos. Cabe señalar que si se va a tomar a menudo o en grandes cantidades, es preferible utilizar canela de Ceilán pues es más suave y segura para el uso frecuente que la canela Cassia, que es la canela común que solemos encontrar en los supermercados.

Ingredientes

  • 2 litros de agua
  • 4 cucharadas de flor de hibisco seca
  • 1 rama de canela
  • Unas hojas de stevia (opcional)
  • Rodajas de limón para servir

Preparación

  • Hierve el agua con la canela en rama durante 5 minutos.
  • Añade las flores de hibisco y las hojas de stevia y deja infusionar durante 10 minutos.
  • Cuela y, una vez atemperado, consérvalo en la nevera.
  • Sirve con rodajas de limón y hielo si lo deseas.

