Virginia Troconis y Manuel Díaz 'El Cordobés' comparten su escapada familiar a Mallorca: paella, calas y descanso

Virginia Troconis ha elegido Mallorca como destino de vacaciones este verano. La modelo venezolana, muy activa en redes sociales, ha compartido con sus más de 260 mil seguidores en Instagram una selección de momentos familiares vividos estos días en la isla, donde ha disfrutado del mar, la gastronomía y la tranquilidad junto a su marido, el torero retirado Manuel Díaz “El Cordobés”, y sus hijos Manuel y Triana.

Entre calas, paella y hoteles de lujo

En las imágenes se puede ver a Troconis disfrutando de calas cristalinas, como Cala Llamp, y de paellas con amigos y familia. También, ha compartido su visita al restaurante Ca’l Patró y se ha dejado ver en el Hotel Victoria Gran Melià, situado en el Paseo Marítimo de Palma, desde donde ha mostrado las vistas al mar.

Casados desde 2004, Troconis y "El Cordobés" son una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Manuel Díaz, que se retiró definitivamente de los ruedos hace unos años, comparte con Virginia dos hijos, Manuel y Triana. Además, la modelo mantiene una excelente relación con Alba Díaz, hija del torero y fruto de su anterior matrimonio con Vicky Martín Berrocal.

Estilo de vida saludable y natural

Conocida por su estilo de vida activo y su apuesta por la alimentación equilibrada, Virginia Troconis ha convertido estos valores en parte de su marca personal. Es coautora del libro "Comida, vamos a llevarnos bien", junto al nutricionista Pablo Ojeda, y colabora habitualmente con marcas vinculadas a la salud y el bienestar en redes sociales.