Cuando la tensión arterial máxima baja por debajo de 90

El calor intenso, como el de este verano en España, afecta a nuestro termostato interno. Cuando sube mucho el mercurio, nuestro cuerpo hace un mayor esfuerzo para mantener la temperatura normal. Si no lo conseguimos, podemos sufrir mareos, calambres, agotamiento o golpes de calor, que incluyen posible pérdida de conciencia.

La tensión arterial se altera. El calor hace que nos baje la presión. ¿Dónde está el límite para preocuparse? Los valores oscilan en cada persona pero normalmente cuando uno se empieza a notar muy sudoroso, mareado y débil suele coincidir cuando lo que se denomina tensión arterial sistólica baja, que es cuando marca por debajo de 90 (miligramos de mercurio), explica la cardióloga del Hospital General de Alicante Miriam Sandín.

Campaña de Cruz Roja en las playas donde ofrecen toma de tensión, punto de hidratación y pautas de actuación ante el calor

"Ahí puedes empezar a tener síntomas, pero la pérdida de conocimiento se produce normalmente cuando (la sistólica) es inferior a 70. Hay que intentar que no baje de 90", recalca sobre lo que se conoce como tensión máxima. Como prevención, la especialista aconseja a las personas con predisposición a sufrir bajadas de tensión arterial por calor no salir a pasear a la calle ni exponerse al sol sobre todo entre las 12 de la mañana y las seis de la tarde.

Consejos de Cruz Roja por la ola de calor / Pilar Cortés

Vasodilatación

El proceso se produce por una vasodilatación de las arterias a causa del calor. La sangre tiende a ir hacia las partes más alejadas. Si se está de pie hacia las piernas y llega menos sangre a la cabeza. "La vasodilatación lo que hace es que baja la tensión arterial mucho y si encima estás de pie y no estás correctamente hidratado, todavía más".

"La vasodilatación baja la tensión arterial mucho y si encima estás de pie y no estás correctamente hidratado, todavía más" Miriam Sandín — Cardióloga del Hospital de Alicante

La doctora aconseja evitar estar de pie y sobre todo hidratarse bien. "Ahora es importante llevar una botella de agua, beber agua antes de salir de casa", incluso bebidas isotónicas o refrescos azucarados. En cuanto a los grupos de riesgo, son sobre todo los pacientes ancianos por las características de su árbol arterial, mucho más rígido, y porque la gran mayoría toma medicación para la hipertensión. A menudo, los médicos se ven obligados a reducir las dosis en verano e incluso a suspender alguna de las pastillas porque se potencia la bajada de tensión a causa de un medicamento que persigue de por sí ese efecto.

También influye la humedad

De este modo se intentan evitar los síncopes y golpes de calor relacionados con la subida de las temperaturas y con la humedad.

En la misma línea, Pablo Sanz, médico miembro de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC), indica que la tensión arterial es una medida cambiante. "En sí, mide la presión o dureza de nuestras arterias. Como tal, se puede ver afectada por muchas situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos dolor o estamos nerviosos, la tensión sube. Es una respuesta refleja del organismo. En verano, el aumento de temperatura hace que las arterias y las venas se dilaten. Esta dilatación baja la tensión arterial, por eso en verano debemos controlarla bien, beber abundante agua y ajustar la medicación antihipertensiva que tenemos".

"En verano debemos controlar bien la tensión, beber abundante agua y ajustar la medicación antihipertensiva" Pablo Sanz — Médico de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar

Toma de tensión junto a las playas

Con motivo de la actual ola de calor, Cruz Roja ha instalado esta semana un stand informativo en zonas de playa de todo el país y en Alicante están junto a la playa del Postiguet, donde ofrecen toma de tensión, punto de hidratación (con reparto de agua), alimentación saludable y pautas de actuación ante situaciones derivadas por el calor.

Una labor del voluntariado, que complementa la habitual que se presta de refuerzo a colectivos vulnerables como personas mayores o en situación de calle. Remedios Maneus, directora técnica de la asamblea Local de Alicante de Cruz Roja, señala que esta iniciativa, denominada "En guardia contra el calor", consiste en asesorar para prevenir, sobre todo a los colectivos más vulnerables, como pueden ser ancianos, con enfermedad crónica, obesidad o exceso de peso, niños y embarazadas.

Consejos al turismo internacional

En las tomas de tensión, Maneus explica que se atiende sobre todo a mayores que suelen tenerla "medianamente normal", aunque cuando detectan alguna anomalía instan a la persona a acudir a su centro de salud.

"Informamos al turista extranjero para que use mucha protección solar, que no se expongan en las horas centrales del día en la playa y que se resguarden bajo sombra" Remedios Maneus — Directora técnica de la asamblea Local de Alicante de Cruz Roja

Otro nicho de atención es el turismo extranjero, "les estamos informando para que usen mucha protección solar, que no se expongan en las horas centrales del día en la playa y que se resguarden bajo sombra para evitar quemaduras de piel. Son temperaturas a las que no están acostumbrados y cuando pasan 4 o 5 horas, las quemaduras ya se van haciendo evidentes", algunas de ellas graves con ampollas, rojeces y levantamiento de piel.

Sí han percibido que la población local permanece bajo una sombrilla, con sus sombreros, más preparados y concienciados.