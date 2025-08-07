Tarifa estabiliza el fuego y los desalojados regresan: “Hemos vivido momentos muy peligrosos”

El Plan Infoca da por estabilizado el incendio forestal de Tarifa, aunque continúan los trabajos para lograr su control y su posterior extinción. Esta situación permite que los más de 1.500 evacuados de los establecimientos hoteleros, viviendas y campings puedan volver a sus alojamientos.

Esta es la última información dada a conocer el consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, después de la reunión de coordinación mantenida con los medios de extinción durante la tarde este miércoles. "Hemos vivido momentos muy complejos y muy peligrosos", reconocía el consejero, asumiendo que han querido ser prudentes antes de dar la orden de regreso a todos los desalojados, la gran mayoría turistas, que tuvieron que salir de sus alojamientos durante la tarde del martes.

Vamos a comunicarles ahora que ya pueden volver", ha informado, para después agradecer a todas las personas que se han volcado tanto los profesionales como la sociedad civil para alcanzar esta estabilización.

Sanz ha detallado que el peor foco del fuego se ha localizado en la zona este del incendio, pero gracias al trabajo coordinado entre medios aéreos y terrestres han logrado cercar las llamas desde el norte hasta que ambos flancos, este y oeste, "se han dado la mano", precisaba el consejero. Ha incidido también en que ni el viento ni el calor ha ayudado a los efectivos del Infoca, pero han sabido resolver todos los contratiempos.

El hecho de que el incendio esté estabilizado permite a la Junta de Andalucía descender a la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan Infoca. Esto no significa que no haya puntos "calientes" que se puedan reavivar, ha advertido Antonio Sanz, por lo que los retenes seguirán enfocándose en controlar que no pase. Además, con la previsión del cambio de viento a poniente, están pendientes de cualquier aviso de llama para actuar de inmediato. De igual manera, se va a mantener un amplio dispositivo en la zona sur, la más cercana a la N-340 y donde se concentran la mayoría de establecimientos hoteleros y campings.

Colaboración en todos los niveles

El consejero ha valorado de manera positiva la colaboración mantenida entre todas las administraciones, la estatal, autonómica y municipal, para lograr un objetivo común que era la extinción del incendio que ha mantenido en vilo a toda la población de Tarifa y sus alrededores. Asimismo, ha querido agradecer especialmente a la población su colaboración, sobre a la hora de la evacuación de las zonas amenazadas por el fuego.

Policías, guardias civiles que no estaban de servicio, que estaban en la playa, se pusieron un peto y se pusieron a regular el tráfico", ha destacado Sanz. Esa misma percepción es la que ha tenido el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos Perea, quien además de agradecer el trabajo de los medios de extinción, ha reconocido la labor y el comportamiento de su pueblo. "Los ciudadanos se han portado fenomenal", apuntaba.

Para él han sido momentos de mucha tensión, ya que ha visto como la zona más turística de la localidad ardía sin control. "No es un incendio cualquiera, ha ocurrido en la zona más concurrida de Tarifa, donde hay más turistas en esta época del verano", ha recordado.

Pese a esta situación y sabiendo el riesgo que corría que el fuego arrasara con esa zona de la localidad, no se han registrado heridos gracias a la evacuación "en tiempo récord" que se logró hacer de la zona el martes por la tarde. "Ni una pitada en la carretera, ni un mal gesto", celebra el regidor, a la vez que agradece la labor de todos los voluntarios que se pusieron manos a la obra para ayudar a los servicios de emergencia evitando así lo que podía haber sido una tragedia. "Era un día fantástico para navegar no para estar apagando fuegos", ha bromeado para terminar el alcalde tarifeño.

En las preguntas posteriores a la comparecencia del consejero de Presidencia le han cuestionado por la investigación del origen de fuego, que en un principio, según la Policía Local de Tarifa, se debió al incendio de una caravana en el camping Torre La Peña de Tarifa. Sanz no ha querido entrar en materia y ha priorizado que lo importante ahora es lograr la extinción total de las llamas.

Solidaridad ciudadana

Durante su intervención, el alcalde tarifeño ha incidido en cómo la sociedad civil y los empresarios de la localidad se están volcando para atender a todas estas personas desplazadas. "Desde primera hora de la mañana, muchos empresarios me han llamado para preguntarme qué hace falta, dónde pueden llevar desayunos, café...", relata el primer edil a El Correo de Andalucía. Hasta el conocido chef José Andrés y su equipo de World Central Kitchen se han personado en el lugar para ofrecer comida y agua gratis tanto a bomberos como a los afectados por los desalojos.

El regidor tarifeño asegura que la colaboración del los habitantes y los empresarios de Tarifa ha sido constante, hasta el punto de que muchos de los desalojados de los establecimientos turísticos fueron acogidos en otros hoteles y campings para no tener que ir a los espacios habilitados por el municipio y encontrarse en una situación más cómoda.

Temor en el sector turístico

Este suceso llega en plena temporada alta de verano, con agosto como uno de sus meses fuertes, y ya está dejando las primeras cancelaciones. Aunque aún es pronto para cuantificar las pérdidas que este incidente puede dejar en la localidad. Desde la Asociación de Empresarios de Tarifa han señalado a Europa Press que ya se están produciendo cancelaciones para estos días, ya que la incertidumbre por cuándo se solventará la situación pone en duda a clientes y visitantes.

El alcalde de Tarifa, que también es empresario hostelero, ha reconocido a los medios que es "una tragedia económica y personal" que "se fastidien dos días de verano", en alusión a empresarios y a los propios turistas que han visto como sus vacaciones se han truncado por el incendio, lamentando que este se haya producido en "una zona fuerte" del municipio desde el punto de vista económico. "Estamos en la temporada alta, es un perjuicio para todos los que tenemos negocios pero sin duda lo prioritario es que trabajen los miembros del plan Infoca y evitar riesgos innecesarios", ha lamentado.

El incendio ha afectado a la economía local, al registrarse en una zona próxima a hoteles, campings y chiringuitos. José Bernal, secretario de la Asociación de Empresarios de Tarifa, ha expresado su preocupación por lo ocurrido, aunque poniendo en valor la rápida actuación de los efectivos del Plan Infoca para evitar que las llamas llegasen a esa zona turística.