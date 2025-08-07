Miguel Bosé disfruta de unas vacaciones familiares en Mallorca entre paellas, cine y tranquilidad
El artista se encuentra en la isla acompañado de sus cuatro hijos, con quienes ha compartido planes gastronómicos, culturales y momentos alejados del foco mediático
El cantante Miguel Bosé ha vuelto a Mallorca como refugio de verano, en una escapada familiar marcada por la discreción, el descanso y la buena gastronomía. Acompañado de sus cuatro hijos —Diego, Tadeo, Ivo y Telmo—, el artista se encuentra desde hace días en Manacor, donde ha sido visto en distintos planes en familia y en actitud relajada y cercana. En 2023, Bosé ya fue visto en la localidad mallorquina para acompañar a sus hijos a un campus veraniego de tecnificación de fútbol.
Paella con historia en casa
Uno de los momentos más especiales de sus vacaciones ha sido la visita del maestro arrocero Edu Torres, que preparó una elaborada paella para el cantante, sus hijos y un grupo de amigos. Bosé compartió en sus redes sociales un vídeo del proceso, mostrando su entusiasmo por el sabor y la tradición del plato: «Ayer apareció en casa Mallorca Edu Torres con tremendo operativo para cocinarnos una paella deliciosa y llena de historias. Otra cosa, otra dimensión», escribía Bosé en Instagram, destacando el arte de este paellero de quinta generación.
Tarde de cine con los hijos
Bosé también fue visto junto a sus hijos y algunos amigos en los Multicines Manacor, donde acudieron a ver la película F1, protagonizada por Brad Pitt y Javier Bardem. El artista, amable con el personal y los fans, se dejó fotografiar antes de entrar en la sesión de las 20:15 en la sala 7, según la Revista07500.
Los cuatro hijos del cantante son fruto de su relación con su expareja, Nacho Palau, con quien decidió formar una familia mediante gestación subrogada. Ahora, ya adolescentes, los hermanos han pasado parte del verano con cada uno de sus padres. Durante el mes de agosto, estarán con Bosé, disfrutando de la calma mallorquina.
Compras y vida familiar
Durante su estancia, el cantante también ha sido visto de compras por la isla, adquiriendo ropa y calzado para sus hijos. Además, la familia ha disfrutado de comidas en restaurantes locales, en una de las cuales se dejaron ver junto a Paola Dominguín, hermana de Miguel, y su hija Alma, compartiendo una comida en un ambiente familiar y distendido.
