Plans d'estiu
El Marino: propuestas sabrosas en el Portitxol
El restaurante, comandado por Andy Boleón, ha llenado el vacío del antiguo Es Mollet
El Portitxol es uno de los barrios más singulares de Palma que padece el mal de la gentrificación. Aun así, es posible encontrar establecimientos en los que el residente no se sienta extraño, como son Es Vaixell, el Club Nàutic del Portitxol, Sa Roqueta, Bar Molinar o El Marino, entre otros.
El responsable de El Marino es Andy Iboleón, quien proviene de una familia empresaria en varios sectores, entre ellos la hostelería. Comenta que tras muchos años en otros negocios decidió, hace siete años, materializar las ideas que tenía en la cabeza en cuanto a restaurantes. De hecho, anteriormente fue creador y propietario de varias casas de comida en Palma, pero prefiere no mirar atrás, seguir avanzando y creciendo como Grupo Kamaleonico, del que forman parte sus dos restaurantes El Marino (el Portitxol) y Kamaleónico (la Rambla).
El Marino cuenta con una envidiable ubicación, donde anteriormente se ubicaba el restaurante Es Mollet, todo un emblema de la barriada. Sus propuestas abastan el pescado fresco como el cap-roig, el gall de Sant Pere, el rèmol o el llobarro. También preparan varios arroces, servidos en calderó, como el de rabo de toro con boletus y foie, el entrecot de vaca vieja, el chuletón vasco o la burger . Gusta mucho la gilda de anchoa en una base de tártaro cortado a mano, la ensalada rusa con ventresca de bonito y el tártaro de atún y, especialmente la tarta casera de queso, nueces y miel. El local está decorado por los artistas José y Samuel Almansa: «José, la mente creativa; Samuel, un pintor excepcional. De esa unión de talento y amistad nació el maravilloso mural que hoy preside la terraza», remarca Iboleón, y que dan una identidad propia al local.
EL MARINO
Carrer de la Sirena, 1. El Portitxol.
Abierto de lunes a domingo, de 13 a 23 horas.
Tel.: 971 59 51 55
https://www.grupokamaleonico.com/
APUNTS DE SOBRETAULA
Per uns restaurants amb identitat pròpia
La identitat d’una ciutat va lligada a la seva gent i als establiments que treballen per a ella i, de retruc, per als visitants que hi pugui haver. Un dels perills que té Palma és perdre aquests negocis. És cert que n’hi ha que poden tancar, canviar de mans i també se’n poden obrir de nous perquè els gustos canvien. Ara bé, allò que és avorrit i monòton és que vagis on vagis trobis les mateixes botigues i els mateixos restaurants amb els mateixos plats.
Un dels restaurants que durant 30 anys va donar vida al Portitxol va ser Es Mollet, on la gent anava a menjar peix i marisc fresc. Gabriel Salvà, el seu propietari, es va jubilar i va tancar-ne les portes. Després el va llogar a gent que no l’han sabut gestionar i que, fins i tot, batiaren l’establiment amb noms poc encertats.
La llum s’ha començat a veure quan l’any 2023, Andy Iboleón va decidir agafar el local d’Es Mollet per obrir-hi El Marino. El va decorar amb pintures de José i Samuel Almansa que hi aporten personalitat, hi té una petita vitrina amb una selecció de peix i llamàntol fresc, presenta els arrossos dins un calderó i elabora bones propostes com les banderilles (gildes) amb tàrtar, l’ensalada russa i el pastís casolà de formatge amb nous. A més d’El Marino, també és el responsable de Kamaleónico, a la Rambla de Palma. «Crec en l’art del bon menjar: plats elaborats amb estimació, servits a taula amb tovalles, on cada menjar es converteix en una experiència per compartir», explica Iboleón. Regentar un restaurant és una feina de cada dia, sacrificada i vocacional, esper que Andy continuï en el camí correcte.
