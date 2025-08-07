Mapa del incendio en el sur de Francia: actualización de las hectáreas quemadas

Un ligero descenso de las temperaturas y un viento menos intenso que en las últimas horas han dado una tregua al incendio del sur de Francia que desde el martes por la tarde ya ha arrasado más de 17.000 hectáreas y se ha cobrado al menos una víctima mortal y tres desaparecidos.

Las llamas siguen aún sin control pero el avance se ha ralentizado. En el siguiente gráfico puede consultar el área afectada.