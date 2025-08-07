EXTREMADURA.-Sucesos.- Cortan la CC-159 para facilitar el desplazamiento medios de extinción en el incendio de Guijo de Galisteo

CÁCERES, 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha cortado al tráfico la carretera CC-159, vía que une la localidad de Guijo de Galisteo con la carretera CC-158, para facilitar la labor de los servicios de extinción de incendios que participan en las labores en el fuego declarado esta tarde en la zona, inicialmente conocido como el incendio de Montehermoso.

Agentes de la Guardia Civil se encuentran en el lugar colaborando con los servicios de emergencia, según informan fuentes del Instituto Armado. En concreto, patrullas de Seguridad Ciudadana acompañan a vecinos de la zona que, con sus propios tractores, están colaborando en la construcción de un cortafuegos en la Dehesa de la localidad.