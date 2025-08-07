El 29 de julio abrió sus puertas en Mallorca el primer restaurante L’Osteria en España, situado en la entrada del Mallorca Fashion Outlet (Festival Park), en el municipio de Marratxí, junto a la autopista Palma-Inca, salida 8.

El establecimiento ocupa el espacio del antiguo Hipermueble y cuenta con una capacidad total aproximada de 300 plazas, repartidas entre 200 en el interior y alrededor de 100 en la terraza exterior. Uno de los italianos más grandes de la isla.

Abre en Mallorca el primer restaurante L’Osteria, uno de los italianos más grandes de la isla, ubicado en el antiguo Hipermueble / L'Osteria

Más sobre la nueva apertura

L’Osteria es una cadena con origen en Núremberg (Alemania), donde abrió su primer local en 1999. Ahora, cuenta con más de 200 ubicaciones y Mallorca se convierte en la primera ubicación de la marca en España.

El restaurante ofrece un menú centrado en platos italianos tradicionales, con especial atención a pizzas de gran tamaño y pasta elaborada al momento en cocina abierta. También dispone de opciones para llevar, pensadas para quienes quieran disfrutar de su comida fuera del local.

Además del menú, L’Osteria incluye en su oferta vinos mallorquines, entre ellos de la bodega Macià Batle, y bebidas como el tinto de verano. El sello mallorquín también se puede apreciar en su decoración, con elementos como baldosas de Huguet. El horario de apertura es de lunes a jueves de 12:00 a 23:00, viernes y sábados hasta las 24:00, y domingos y festivos hasta las 23:00.

El restaurante se sitúa a pocos minutos a pie de la estación de tren Es Caülls, lo que facilita el acceso tanto a residentes como a visitantes.