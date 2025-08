Dónde salir de fiesta en Mallorca, según las redes sociales: "Desde la remodelación del Paseo Marítimo, no queda mucho por ahí"

Mallorca no es solo relax mediterráneo: también es uno de los destinos más codiciados por los amantes de la fiesta. Así lo ha querido contar una creadora de contenido que ha recorrido varias zonas de la isla y ha compartido con sus seguidores una guía personal y directa sobre el ocio nocturno mallorquín. Su análisis, entre recomendaciones y advertencias, divide claramente el mapa fiestero en tres áreas: Magaluf, s’Arenal y Palma.

La noche mallorquina, pero con responsabilidad

En su vídeo, la influencer explica que Magaluf es la zona por excelencia para el turismo británico. Allí, recomienda especialmente The Strip, una calle repleta de bares y discotecas. También menciona BCM, una de las discotecas más conocidas y grandes de la isla, aunque advierte que solo merece la pena cuando hay un buen DJ pinchando, porque si no, "no vale la pena pagar ese dinero".

En cambio, Palma se presenta como el punto de encuentro de los locales. Según la influencer, la mejor opción es salir por el barrio de Santa Catalina, donde destaca locales como Luna. En cambio, se muestra muy crítica con el Paseo Marítimo, una antigua referencia de la noche en la capital que, según cuenta, ha perdido gran parte de su atractivo desde que comenzaron las obras de renovación: “Muchos negocios han cerrado. No queda mucho por ahí”, sentencia.

En lo que respecta a s’Arenal, habitual entre turistas alemanes, reconoce abiertamente que no se ha atrevido a salir por la zona tras escuchar “malas historias”. Aun así, propone una alternativa cercana: la discoteca AMØK. “Es muy grande, una típica discoteca española, con muy buenos DJ”, explica. No obstante, lanza una advertencia importante para los que se animen a ir: conseguir un taxi para volver puede convertirse en una auténtica odisea. “Es imposible”, afirma con humor, pero dejando claro que es un punto a tener en cuenta antes de desplazarse hasta allí.

Sin embargo, en un verano especialmente tenso por los episodios de incivismo y masificación vividos en diversas zonas de la isla, el mensaje que se transmite es claro: la fiesta debe ser compatible con el descanso de los vecinos y el respeto al entorno local. Salir de noche no está reñido con actuar con responsabilidad, y conocer las zonas adecuadas puede ayudar a evitar conflictos innecesarios.