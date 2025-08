Adiós, mundo cruel

Leer. Una forma posible de habitar la felicidad, de experimentar alegría, de suspender un rato el mundo productivo, eficaz y eficiente. Entonces, un libro entre manos. Un objeto que nació perfecto. A grandes rasgos: ficción, no ficción. «El libro ha superado la prueba del tiempo, ha demostrado ser un corredor de fondo. Cada vez que hemos despertado del sueño de nuestras revoluciones o de la pesadilla de nuestras catástrofes humanas, el libro seguía ahí. Como dice Umberto Eco, pertenece a la misma categoría que la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras. Una vez inventados, no se puede hacer nada mejor», escribe la escritora Irene Vallejo en El infinito en un junco.

En este caso, tal vez la obra sea literaria y un cuento, una poesía o una novela haya tomado del cuello a la lectora, que busca un asiento de plaza desocupado para ensimismarse, encapsularse y zambullirse de cabeza en ese relato conmovedor en los jardines de la Misericordia.

La música de las palabras resuena en su interior. Algo bello la perturba. ¿Serán las metáforas ingeniosas?, ¿el fluir de una frase perfecta y simple, sin aspaviento?, ¿la escritura cinematográfica de una novela policial que pinta un mundo con dos o tres detalles?, ¿el verso de una lengua vibrante y despojada que alterna entre la ternura y el gemido?

En este caso, tal vez la obra no sea literaria y un conjunto de palabras seguidas con signos de puntuación conforma ideas, las aclara, las explica, las exalta, las contradice, las detalla; pelea con otros textos, edificios teóricos y autores, ironiza sobre otros textos, edificios teóricos y autores; demuele argumentos con inteligencia, belleza, humor y sensibilidad. Es que no importa qué dicen los textos, importa cómo dicen lo que dicen. La clave es el enfoque, la respiración, el tono, la mirada, el jadeo. Parece sencillo. Y, sin embargo... Pero leemos todo el tiempo, a cada rato. Además de libros, miradas, situaciones, gestos, carteles, escenarios, movimientos, actitudes, signos, emociones, pistas, mensajes de WhatsApp. Leer, leer y leer. «Lo curioso es que aún podemos leer un manuscrito pacientemente copiado hace más de diez siglos, pero ya no podemos ver una cinta de vídeo o un disquete de hace apenas algunos años, a menos que conservemos todos nuestros sucesivos ordenadores y aparatos reproductores, como un museo de la caducidad, en los trasteros de nuestras casas», razona Vallejo.

La lectura, quizás, sea un legado. Alguien, amorosamente, alguna vez nos leyó, nos recitó un texto, comenzó a poner palabras en nuestro mundo. La autora lo dice mejor: «Desde tus balbuceos con lengua de trapo hasta que aprendiste a hablar, las palabras solo existían en la voz. Encontrabas por todas partes los dibujos mudos de las letras, pero no significaban nada para ti. Los adultos que controlaban el mundo, ellos sí, leían y escribían. Tú no entendías bien qué era eso, ni te importaba demasiado porque te bastaba hablar. Los primeros relatos de tu vida entraron por las caracolas de tus orejas; tus ojos aún no sabían escuchar. Luego llegó el colegio: los palotes, los redondeles, las letras, las sílabas. En ti se ha cumplido a pequeña escala el mismo tránsito que hizo la humanidad desde la oralidad a la escritura».

Entrar en la lectura, en otra temporalidad, en un espacio propio. El cuerpo se dispone a vivir una experiencia más amable. A disfrutar, lectora. Adiós, mundo cruel. Adiós, mundo. Adiós.