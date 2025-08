El mesclat més jove i irreverent de Mallorca

Avui, festivitat de la Mare de Déus dels Àngels és un bon dia per parlar d’un producte emblemàtic de Mallorca, que és molt popular a Pollença i a altres pobles del Pla i del Llevant de l’illa. Es tracta del mesclat.

El moment en què és més habitual beure’n és ara, concretament abans de començar la batalla entre els moros i els cristians de Pollença i, també, durant l’època de la matança del porc i les festes de Sant Antoni.

No se sap molt bé qui va inventar aquesta beguda, que neix de barrejar palo amb anís sec (cassalla); per això, s’anomena mesclat. Ara bé, el primer elaborador que el va comercialitzar com a producte va ser Dos Perellons. De fet, aquesta empresa mallorquina acaba de presentar un nou mesclat al mercat.

Les begudes tradicionals com el mesclat tenen un llegat cultural i gastronòmic, però perquè la gent en consumeixi cal que siguin atractives. Per això, a Dos Perellons, han canviat una mica els percentatges de la barreja, li han fet un nou disseny i li han posat un nom: Punyetero. El responsable del nou disseny és Roger Gotarredona, qui comenta que han volgut batejar-lo amb aquest nom perquè té aquest punt irreverent i festiu tan característic del mesclat.

Gotarredona explica també que les begudes tradicionals estan quedant en desús i que cal acostar-les a la gent jove. «La idea és que el mesclat reviscoli com ha passat amb la ratafia a Catalunya. Aquest licor elaborat amb nous verdes macerades amb alcohol havia quedat com una beguda residual i des de fa gairebé 10 anys està de moda entre un públic molt divers, especialment entre el jovent». Hi ha altres begudes que, dècades enrere, semblaven relegades a l’oblit i que avui dia tenen una vitalitat envejable, és el cas del vermut i de la ginebra.

Aquest rejoveniment del mesclat coincideix amb la saba nova que hi ha a Dos Perellons, concretament Maria Francisca Perelló, cinquena generació. Tot i que fa anys que està vinculada a l’empresa familiar, ha agafat el relleu al seu oncle Antoni Perelló (qui encara continua actiu) amb l’objectiu de continuar amb la qualitat dels seus productes i modernitzar les begudes tradicionals de Mallorca. De fet, el mesclat Punyetero és una bona opció per prendre’l com a combinat. Una de les propostes és el cubata mallorquí (un Mallorca Lliure?) si es barreja amb refresc de cola. També es pot servir amb cervesa de gingebre (ginger beer), que hi aporta un toc d’espècia i coent. Per cert, en acabar la botella, hi veureu la imatge que s’amaga rere el licor, molt relacionada amb la festa d’avui. Salut i molts d’anys!