Mario Conde se deja ver con Jorge Campos por el centro de Palma

Mario Conde se ha dejado ver esta mañana por las calles de Palma junto al diputado de Vox por Baleares en el Congreso, Jorge Campos. Así, el financiero y expresidente de Banesto, de 76 años, se encontraba paseando por la calle Sant Miquel junto a Campos alrededor de la una del mediodía. Cabe señalar que Conde es un asiduo a visitar Mallorca, de hecho ya estuvo el pasado mes de abril junto a su nueva novia María José Castellví.

Mario Conde es ya un asiduo a visitar la isla / DM

Mario Conde en Mallorca

Mario Conde ha estado vinculado desde hace años con Mallorca y sus propiedades y negocios en la isla han sido objeto de investigaciones en los procesos judiciales que ha tenido que afrontar el exbanquero.

La isla resultó clave en las investigaciones sobre el patrimonio oculto de Mario Conde tras la intervención de Banesto en 1993.

Durante años, Can Poleta, ubicada en Pollença, fue la casa de Conde en Mallorca, adquirida de su ex suegro, aunque en su momento se sospechó que se trataba de una venta ficticia. Esta valiosa propiedad inmobiliaria ha estado en el centro de las investigaciones por supuesto blanqueamiento de dinero. Conde no pudo evitar que en 2016 la propiedad pollencina saliera a subasta.

Jorge Campos, el defensor del "mallorquín"

El diputado de Vox con el que Conde ha sido visto esta mañana en Palma es Jorge Campos, representante de los ultraconservadores de Baleares en el Congreso de los Diputados. En este sentido, Campos ha sido uno de los grandes defensores del "mallorquín" como lengua propia de las islas en lugar del catalán. De hecho, ya tuvo una polémica con Toni Nadal después de que este expresara en el Congreso del PP que "en Mallorca hablamos catalán, no mallorquín".

A través de sus redes sociales, Campos lanzó un mensaje muy crítico con las declaraciones del ex entrenador de Rafa Nadal, recalcando que "si estás con el PP tienes que hablar como el PP".

"No os metáis con él… Si estás con el PP, tienes que hablar como el PP. Pero, que quede claro: En Mallorca no hablamos catalán, hablamos mallorquín y español", aseguró el diputado de Vox a través de la red social X (antes Twitter).