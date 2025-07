Es Guix: Paraíso en el interior de la Serra

Las zonas de montaña son también una buena propuesta para disfrutar de los días de estío. Un buen ejemplo es el Restaurant Es Guix que, con su hipnotizador lago natural y su entorno verde, ofrece una propuesta culinaria de calidad.

La oferta del establecimiento es de mediodía: «Abrimos sobre las once de la mañana y cerramos sobre a las seis de la tarde. Solo acogemos a quien viene a almorzar porque queremos centrarnos en la calidad del servicio», explica Josep Antoni Bernat, propietario de Es Guix. Su terraza encanta a quien se siente a degustar una sugerente carta en la que abunda la cocina tradicional como el frit de me, el frit de safarnària, los caracoles, el cabrit o el bacalao con allioli. También hay propuestas como las flores de alcachofa confitadas, el chuletón madurado de angus o las verduras con tofu. Todo ello con una selección de vinos entre los que destacan unas 100 referencias de Mallorca. El producto de aquí es fundamental, desde el aceite, la sal, la almendra o la leche con la que elaboran los helados.

Entrecot de ‘black angus’ irlandés. / B. Font

Algunas noches abren para ofrecer una velada especial y diferente. Por ejemplo, la que ofrecieron el 18 de julio y que repetirán el 29 de agosto que consistirá en ‘cine a la fresca’ dedicado a la edad dorada de Hollywood (con palomitas incluidas) y un menú maridado con los vinos de Jean Leon, un personaje que tuvo una vida de película pese a no tener todavía ningún film dedicado a él. Los platos que se servirán son la ensalada LaScala (inspirada en la que Jean Leon ofrecía en su restaurante de Beverly Hills), el salmón con nido de fetuccini y langostinos, el entrecot de black angus irlandés y el brownie con compota de fresones. La bodega catalana Jean Leon, que forma parte del grupo Familia Torres, ha seleccionado a muy pocos restaurantes para ofrecer esta experiencia y el único que ha elegido en Mallorca es Es Guix. Toda una experiencia.

Terraza del Restaurant Es Guix. / B. Font

RESTAURANT ES GUIX Carrer de Baix, 1. Lluc. Escorca.

Telèfon: 971 51 70 92

Domingo cerrado.

Horario de cocina, de 12 a 16 horas. (Excepto las noches especiales de cena)

www. esguix.com

APUNTS DE SOBRETAULA

Curolla, il·lusió i vida

L’ofici de restaurador és molt sacrificat. En record un que em deia que cada dia que aixecava la persiana del negoci passava pena perquè, tot i tenir un personal molt complidor, no estava assossegat fins que tothom que feia de cambrer o de cuiner havia arribat al restaurant, atès que cobrir una baixa era complex. També és una feina molt agraïda si es fan bé les coses, perquè no hi ha res més que ompli d’orgull que veure com un client parteix satisfet i, encara més, veure’l tornar.

Josep Antoni Bernat, en el centro, con su familia, Gemma, Irene y Pep Toni. / B. Font

Josep Antoni Bernat fa les coses bé, amb cap i cor. És el propietari i ànima del restaurant Es Guix, obert el 1970 (inaugurat dos anys abans com a club privat). Va estudiar Cuina i també Història, però finalment es decantà pel Dret. En un començament, no es volia dedicar a la restauració, però l’any 2008 davant la jubilació dels seus pares al capdavant del restaurant, Pep Bernat i Joana Garau, se li va deixondir la seva vocació de restaurador: va deixar el seu perfil d’advocat i va liquidar les empreses que tenia per centrar-se en allò que és la seva curolla, il·lusió i vida.

Es Guix és un paradís enmig de la Tramuntana. «No vull massificar l’espai ̶―remarca Josep Antoni― per això vaig deixar de fer 120 serveis al dia per atendre’n un màxim de 70». Avui dia només funciona com a restaurant a migdia, i obre al vespre alguna vegada (comptada amb els dits de la mà) per organitzar algun vespre especial, com els dedicats al celler Jean Leon amb projecció cinematogràfica inclosa (que es repetirà el 29 d’agost) o el sopar amb jazz i maridatge amb el xampany Taittinger del 16 d’agost vinent. Esperem que continuï així: oferint bona cuina, bon servei, bones experiències i un entorn màgic.