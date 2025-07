Una independentista mallorquina y una alemana afincada en la isla alborotan las redes con su amistad "ilegal"

Mallorca no deja de regalar historias curiosas y virales. En esta ocasión, las protagonistas son una joven mallorquina independentista, tal y como ella se describe, además de crítica con el modelo turístico actual, y una alemana afincada en la isla que "no habla catalán", cuya amistad se ha hecho viral en TikTok por lo inesperada —y a la vez entrañable— que resulta.

El vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones, forma parte de una tendencia popular en la plataforma en la que se empareja a dos personas aparentemente opuestas bajo el audio: “Mi nombre es Pink y estoy encantada de conocerte. Te han recomendado algunas personas. ¿Es ilegal? Parece ilegal.” Y aunque en este caso no hay nada ilegal, la química entre ambas ha desatado una ola de reacciones en redes.

Una amistad que desafía clichés

La mallorquina aparece bromeando en el vídeo con su amiga alemana, afincada en Mallorca y completamente integrada. Ambas se conocieron en la universidad y, pese a sus diferencias culturales e ideológicas, han encontrado en su vínculo una manera de tender puentes en una isla a menudo dividida entre el turismo y la preservación de la identidad local.

Los comentarios no se han hecho esperar. “Las mejores amistades si me preguntas”, señala uno de los usuarios. Algunos incluso han animado a la joven alemana a aprender catalán como gesto de respeto hacia su amiga y hacia la cultura de la isla. Otros, más sorprendidos, confiesan no entender cómo puede haber tanta complicidad entre perfiles tan diferentes.

Con historias como esta, TikTok demuestra que también puede ser un espacio donde florecen las conexiones improbables, las risas y, por qué no, una lección sobre tolerancia en clave de humor.