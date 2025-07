Un hombre cuenta en redes su despido tras solo 11 días trabajando en Mallorca

Un hombre ha compartido en Instagram que ha sido despedido en Mallorca tras solo once días en su nuevo empleo. Lo ha hecho con un tono positivo, sin ocultar la sorpresa, y dejando que sus seguidores acompañen ese momento de incertidumbre con mensajes de ánimo y reflexiones sobre los cambios inesperados de la vida.

“Hoy me despidieron. Trabajé solo 11 días”, escribe en su publicación, que ya acumula cerca de mil ‘me gusta’. Según explica, su jefe lo llamó y le comunicó que no seguiría trabajando en la agencia de venta de coches donde había empezado días atrás. “Le pregunté el motivo… y no lo hubo. Así, sin más”, añade.

Lejos de dejarse vencer por la frustración, el joven ha optado por un enfoque espiritual del asunto. “No entiendo bien por qué, pero sí sé algo: las cosas pasan por algo. Mercurio retrógrado, energía, vida, karma… llámalo como quieras. Siento que está limpiando lo que ya no va, y dejando espacio para lo que sí”, reflexiona en el texto que acompaña la publicación.

"Este es el primer despido de mi vida"

En el vídeo que acompaña el post, grabado en Palma, el joven continúa con su relato entre la resignación y la esperanza: “Me acaban de despedir de mi trabajo. Les avisé que estábamos en Mercurio retrógrado y se venían cositas, cambios y despidos. Este es el primer despido de mi vida, siempre hay una primera vez”, dice ante la cámara.

Y aunque reconoce que solo “ha pasado una hora” del despido, no deja de ver una oportunidad: “Creo que es porque le tengo que meter a lo que realmente siento. A las redes, a seguir con mi proyecto. Siempre con una sonrisa, viendo el lado positivo”.

Reacciones en cadena

La publicación ha recibido mensajes de apoyo, algunos con tono humorístico, otros que reflejan una realidad compartida. “Siempre dando pelea, es lo importante”, comenta una seguidora. Otro usuario responde: “Nada nuevo, amigo, 22 trabajos en un año tuve”, aludiendo a la rotación y precariedad laboral que muchos enfrentan.