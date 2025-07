El diseñador mallorquín Miguel Adrover rechaza trabajar para Rosalía por su falta de apoyo público a Palestina

El diseñador de moda mallorquín Miguel Adrover ha rechazado trabajar para Rosalía al considerar que la cantante no se ha posicionado a favor de Palestina y en un escrito publicado en sus redes sociales la anima a hacer “lo correcto” utilizando su proyección pública.

Adrover, Premio Nacional de Moda en 2018 y con una carrera internacional, ha rechazado crear un custom look para Rosalía, tal como le había propuesto el equipo de la cantante catalana. El entorno del diseñador ha declinado la oferta alegando que “Miguel no trabaja con ningún artista que no apoye públicamente a Palestina”.

Rosalía, en la gala Met, el pasado mayo. / JUSTIN LANE/EFE

En su Instagram, el diseñador también ha publicado un escrito dirigido a Rosalía para aclararle que no es una cuestión personal. “Haciendo "lo correcto".... El silencio es complicidad, y más aún cuando tienes un gran altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas. Por eso tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio. Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado. Y creo que tú eres mucho más que esos artistas que solo se dedican al espectáculo y al entretenimiento. Ahora tenemos que hacer 'Lo correcto'”, ha publicado dirigiéndose a Motomami.

Por su parte, Rosalía sigue trabajando en su nuevo álbum, del que todavía se desconoce el título. La cantante ha publicado fotos recientemente de un estudio de grabación. Su último disco fue Motomami, publicado hace ya tres años.