Crónica Social de Mallorca | Un agosto más o uno menos

Llega agosto y todos nos volvemos locos. Como niños esperando los Reyes, llevamos once meses soñando con este momento mágico. «Solo tengo que aguantar hasta las vacaciones», nos repetimos cada lunes gris, cada reunión eterna, cada día que se hace bola.

Y cuando por fin llega, ¿qué pasa? Que media España se lanza a las carreteras como si fuera el último día del mundo. Todos al mismo sitio, todos a la vez. Resultado: ocho horas de atasco para llegar a una playa donde no cabes ni de pie.

Pero oigan, que no me malinterpreten. Agosto mola. Claro que sí. Es solo que a veces pienso que nos hemos montado una película un poco rara. Nos pasamos el año entero viviendo para estas tres semanas, como si el resto fuera solo tiempo de descuento.

¿Y saben qué es lo más gracioso? Que al final volvemos más cansados que cuando nos fuimos. Entre niños protestando, maletas que pesan como rocas y cuentas bancarias tocadas, uno acaba necesitando vacaciones de las vacaciones.

Pero, en fin, mientras ya soñamos con el próximo agosto, vamos a ponernos al día con todo lo que se ha cocido en la vida social de Mallorca.

Veinte años de swing solidario

Son Antem se vistió de gala para celebrar dos décadas de compromiso. El Torneo Benéfico de Golf Proa Group cerró su vigésima edición con cifras que hablan por sí solas: 136.946 euros recaudados para la Associació d’Ajuda a l’Acompanyant del Malalt a les Illes Balears (ADAA), entidad que brinda apoyo vital a quienes cuidan de enfermos en el archipiélago.

La jornada arrancó con el estilo inconfundible de los años veinte, una temática que tiñó de nostalgia cada rincón del campo. Nuria Iturrioz repitió su cita anual con la clínica de iniciación, mientras más de 100 patrocinadores -desde Air Europa hasta Imprenta Bahía- respaldaron una causa que ha crecido edición tras edición.

Entre el turno de mañana y tarde, la carpa se convirtió en punto de encuentro. Sub Urban Music puso la banda sonora perfecta mientras los participantes degustaban propuestas gastronómicas variadas. El hoyo del PUT solidario siguió sumando euros con cada golpe certero.

Victoria Maldi dirigió la gala final ante 300 invitados en Hacienda Son Antem, cerrando una jornada que demostró que el golf también puede cambiar vidas.

El alma partida de Sebastián Pons

Hay historias que nacen del destino y la de Sebastián Pons es una de ellas. El diseñador mallorquín acaba de presentar una colección que es, literalmente, un espejo de su vida: El destino de Nasser. Porque Nasser es él, como le llaman en Egipto desde hace tres décadas, donde su segundo apellido, Bennassar, cobra todo el sentido.

«Mi alma está partida entre la isla y Egipto», confiesa mientras muestra sus últimas creaciones en s’Alqueria Blanca. No es una frase hecha. Sebastián ha encontrado en Luxor lo que faltaba en Mallorca: artesanos capaces de materializar su visión a precios más democráticos que sus exclusivas piezas de Muchache.

La nueva línea egipcia llegará la próxima temporada, primero a tiendas seleccionadas de Mallorca, después a Ibiza y Menorca. Son vestidos largos reconvertidos en camisas informales, bordados vibrantes que hablan de tradición reinterpretada. «A principios de agosto vuelvo a Egipto para empezar», dice con esa ilusión de quien abre un capítulo inédito.

Su colección mallorquina mantiene la esencia: rayas mediterráneas, rebosillos contemporáneos, esa estética que ya es su firma. Pero ahora Sebastián ha comprendido algo fundamental: su corazón siempre fue mediterráneo, no solo balear.

El ritual del buen vino

El Mercado del Olivar se llenó de ese murmullo característico de las buenas catas. En Licors Moyà, entre el aroma a especias del mercado tradicional, Paloma Moro y Toni Fernández desplegaron el universo Emina ante una audiencia que sabía apreciar los matices.

«Cada botella cuenta una historia», explicaba Paloma mientras descorchaba el primer vino, y los asistentes asentían, copa en mano. La química fue inmediata. Entre sorbos pausados y conversaciones espontáneas, los vinos de Bodegas Emilio Moro encontraron su público ideal: gente que entiende que detrás de cada etiqueta hay pasión y terruño. La tarde transcurrió sin prisa, como debe ser cuando se habla de vino. Los participantes intercambiaron impresiones, descubrieron nuevos sabores y, sobre todo, disfrutaron de ese momento único donde la tradición vinícola se encuentra con la curiosidad palmesana. Licors Moyà demostró, una vez más, por qué es referencia obligada para los amantes del buen beber en la isla.

Aldo Comas y su diálogo vivo

El Kimpton Aysla Mallorca acaba de demostrar que la hospitalidad de lujo puede ir mucho más allá de las amenidades tradicionales. Con la inauguración de la exposición de Aldo Comas, el hotel ha transformado sus espacios en un diálogo vivo entre naturaleza, memoria y creación contemporánea.

La propuesta, enmarcada en Scape the Ordinary de Martina Benvenutto y Multidisciplinary Creative, no busca simplemente decorar paredes. «El arte debe vivir en los lugares, no colgarse como adorno», explica el propio Comas, cuyas obras convierten lo vegetal en protagonista absoluto. Organismos que respiran, se retuercen y establecen conversaciones silenciosas con quienes los contemplan.

La inauguración reunió a personalidades del panorama social y cultural de las islas, como invitada especial, asistió la actriz Macarena Gómez.

«Creemos en un modelo donde el arte conecta con el entorno y las personas», señala Alejandro Bautista Gómez, director general del establecimiento. Una filosofía que promete convertir este rincón de Santa Ponça en referente cultural del Mediterráneo.

Cuando los ingenieros se quitan la corbata

Nine in One logró lo que muchos eventos corporativos solo sueñan: que profesionales del sector se relajaran de verdad. En la azotea del Hotel GPRO Valparaíso, con Palma extendida como alfombra bajo las estrellas, ingenieros, líderes en telecomunicaciones y constructores intercambiaron más que tarjetas de visita.

La propuesta era clara desde el inicio: nada de formalismos, todo de conexión humana. Y funcionó. Entre risas auténticas y un juego de guitarra que puso a prueba conocimientos musicales insospechados, las barreras profesionales se desvanecieron.

Cuando The Mery Loises Band subió al escenario, la transformación fue completa. Quienes durante el día calculan estructuras y planifican ciudades, esa noche simplemente disfrutaron. Porque al final, detrás de cada gran proyecto hay personas que también saben cantar, bailar y crear esas sinergias que realmente construyen futuro.

El arte encuentra su huella en Inca

El Museu del Calçat i la Indústria de Inca acogió la presentación del catálogo de Alfabet Lottusse, la exposición que ha puesto en diálogo el arte contemporáneo de Albert Pinya con el universo del calzado mallorquín. Entre conversaciones susurradas y el tintineo de copas, la expectación era palpable.

Sebastià Mascaró, director del museo y coordinador de esta publicación, no ocultaba su satisfacción. «Hemos logrado algo especial», comentaba mientras hojeaba las páginas que Ramón Giner ha diseñado con sensibilidad exquisita.