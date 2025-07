Mafia Burger, el templo de las hamburguesas más raras de Mallorca

Cuando Marc Lledó tuvo que cerrar su pizzería original y trasladarse a Santa Ponça, no imaginaba que acabaría liderando uno de los locales más llamativos del panorama gastronómico mallorquín y que acabaría recibiendo a influencers de la talla de Cenando con Pablo.

Lo que empezó como una simple petición familiar terminó transformándose en una hamburguesería con temática narco, ingredientes excéntricos y una estética que no deja indiferente a nadie.

“Siempre que íbamos a una hamburguesería, mi mujer, Georgiana, me pedía que hiciera la réplica”, cuenta Marc. “Siempre me decía que me salían mejor a mí y que montara una hamburguesería porque en Santa Ponça no había, pero yo le dije que no era lo mismo para uno que para 100 y que lo mío eran las pizzas”.

Finalmente, decidieron montar una pizzería, aunque al año dieron el salto a las hamburguesas. “Yo puse las manos, pero la idea original era de mi mujer”.

Una de las hamburguesas de la carta, con pistacho

Desde entonces, Mafia Burger ha pasado por varias reformas, pero según su propietario, “el local se les ha quedado pequeño”. La apuesta es clara: no se trata de una hamburguesería más, sino de un sitio que juega al exceso, la sorpresa y la transgresión.

Hamburguesas con Takis o Happy Hipo acompañadas de música tecno

A diferencia de los locales convencionales, aquí las hamburguesas no se componen de lechuga, tomate y cebolla. Los ingredientes van desde takis, pistacho o cereales, hasta elementos dulces como Happy Hippo, azúcar glass o polvos pica pica.

Cliente degustando una de las hamburguesas

“Las pizzas también las hacía un poco locas, es una de mis virtudes. Obviamente miro el beneficio pero miro aún más la satisfacción del cliente”, comenta Marc, que no duda en ponerle alma a cada creación.

Dos de las más especiales tienen dedicatoria familiar: La Patrona, dedicada a su mujer, que lleva mayonesa tonkatsu, mermelada de cecina, queso jack monterrey y smash de vaca rubia gallega; y La muñeca de la mafia, dedicada a su hija, que incluye jalapeños, pastrami y azúcar glass.

Todas las hamburguesas están vinculadas con el crimen organizado. Y no de forma sutil. “Intento buscar la gracia, por ejemplo hay una hamburguesa que es la Pablo Escobar en la que intenté imitar a una persona consumiendo drogas con una raya de queso parmesano y un taki clavado”.

La 'Pablo Escobar', una hamburguesa que hace alusión al consumo de cocaína

Entre los nombres más llamativos de la carta están La Griselda Blanco, La Tony Montana, o La Heisenberg.

Hasta el año pasado, existía una opción bautizada como La Paca, una clara alusión a una de las leyendas del narcotráfico en Son Banya.

Marc incluso deja entrever futuras provocaciones: “Todos tienen un vínculo con la mafia, los asesinatos y los robos, igual incluso meto a cierto político en un futuro y le meto cerdo”. comenta entre risas.

Además, ya están trabajando en una nueva creación llamada La Caleta, también en honor a Pablo Escobar, inspirada en los lugares donde escondía dinero. Esta llevaría ingredientes exóticos y lujosos como oro comestible.

Una estética llamativa

El local no solo sorprende por lo que se come, sino también por cómo se ve y se escucha. Mafia Burger está lleno de grafitis y pinturas de personajes vinculados al narcotráfico, como Pablo Escobar o El Padrino.

Lejos de buscar un ambiente familiar o minimalista, Marc se inspiró en una discoteca que visitó en Praga para crear una atmósfera de alto voltaje: luces, techno a volumen alto y una puesta en escena más cercana a un club underground que a un restaurante.

La música electrónica, algo esencial en la Mafia Burger

Cenando con Pablo, el espaldarazo viral

El punto de inflexión llegó el mes pasado, cuando el influencer gastronómico Cenando con Pablo, uno de los más conocidos de España con casi un millón de seguidores en TikTok, visitó el restaurante. Su presencia fue clave para disparar la visibilidad del local en redes.

“Me dijo que le hiciera la hamburguesa como se la haría a un cliente, yo le dije que se la haría peor ya que estaba muy nervioso, al final tuve razón y se me quemó el pan”, recuerda Marc entre risas.

A pesar del incidente, la experiencia fue positiva: “Al final salió bien, me dijo que había salido perfecta, que los ingredientes estaban muy bien combinados y que debía estar en la Champions Burger”.

Marc junto a Cenando Con Pablo

Durante la visita, Cenando con Pablo probó cuatro hamburguesas: La Peaky Blinders, La Emmy, La Thomas Shelby y La Heisenberg, además de dos postres: una tarta de galleta de dinosaurio y otra de San Simón, con un queso gallego especialmente preparado para él. Esta última ha pasado a formar parte de la carta habitual tras su visita.

El siguiente paso que Marc se plantea es ambicioso: participar en la Champions Burger, tanto en la edición local como en el campeonato nacional.

Aunque aún no está confirmado, el chef ya piensa en crear una hamburguesa totalmente nueva: “Seguramente crearía algo nuevo ya que me gusta mucho innovar, pero me es muy difícil pensar ahora en ingredientes ya que no sabemos ni si vamos a poder estar”.

Una propuesta original en un mercado saturado

La propuesta de Mafia Burger destaca por su creatividad desbordante y una identidad visual y culinaria que rompe moldes.

Lejos de pasar desapercibida, la combinación de hamburguesas con nombres potentes, ingredientes poco convencionales y una estética de impacto ha sido recibida con curiosidad, entusiasmo y viralidad por parte del público y de los creadores de contenido.

Pintura de Pablo Escobar dentro del restaurante

En un mercado repleto de opciones similares, Marc Lledó y Georgiana han conseguido diferenciarse con una marca propia, que apuesta por la innovación constante, el riesgo creativo y una experiencia que va más allá del plato.

La visita de Cenando con Pablo ha servido como impulso definitivo para situar al local en el radar gastronómico nacional, y el objetivo de competir en la Champions Burger parece cada vez más cercano.

En tiempos donde la comida también entra por los ojos y se comparte en redes, Mafia Burger ha encontrado su fórmula: un producto que sorprende, entretiene y, sobre todo, gusta. Aquí, las hamburguesas no solo se comen. Se viven.