Sybilla, diseñadora de moda: «Cada prenda puede ser un amuleto»

Diseñadora de culto y alma inquieta, Sybilla vuelve a escena con una propuesta vitalista y sensorial que abarca desde vestidos que parecen cuadros hasta una nueva línea de bolsos fabricados en su propio taller. El uso del color como alimento, el valor emocional de la ropa, Mallorca como refugio creativo y su deseo de que cada pieza sea útil, bella y transformadora son sus influencias.

El título de tu nueva colección es ‘Colorterapia’. ¿Qué papel juegan los colores en su proceso creativo y en la conexión con quienes visten sus prendas?

El color es un elemento más para jugar al crear una prenda y una manera poderosa de generar emociones. Mezclo tonos y contrastes buscando sensaciones. A mí, personalmente, los colores me alimentan: pueden darme fuerza o serenidad, ayudarme con mi timidez o a superar el cansancio. Trabajo mucho cada tono y utilizo una gama muy amplia. Intento ofrecer lo que yo siempre quise encontrar.

Habla de prendas que desea que nutran, sanen y empoderen. ¿Cómo se traduce esa intención emocional en decisiones concretas de diseño o tejido?

Es todo muy instintivo y está basado en mi experiencia como mujer y en lo que veo en clientas y amigas. Siempre he sido de relaciones largas con las prendas: me acompañan durante muchos años, como un buen amigo con el que cuento en situaciones desafiantes o para irme de fiesta. Puede ser un patrón que te sube la moral, un tejido maravilloso, un color que te ilumina o una textura que da placer. Una prenda te puede esconder o realzar; puede ser tu cómplice. Por un lado es un proceso inconsciente, pero por otro, es lo que da sentido a mi trabajo. Quisiera sentir que puedo ser útil con lo que hago. Si no, no merecería la pena tanto esfuerzo.

Esta colección se presenta como una propuesta pensada «para todo tipo de mujeres». ¿Qué significa para usted vestir la diversidad desde el diseño?

La diversidad de cuerpos y de caracteres es una de las cosas que hace excitante mi profesión. Aprendo mucho con las clientas: probamos la ropa en distintos cuerpos, escucho con curiosidad las historias que me cuentan. Hacerme mayor y seguir siendo coqueta también me ha ayudado a entender cosas que antes, de joven, apenas percibía. Aunque sigo disfrutando haciendo vestidos provocadores para jóvenes atrevidas. No diseño para un tipo de mujer, aspiro a que mujeres muy distintas puedan encontrar cosas que les emocionen y les sirvan en su día a día.

Ha dicho que quisiera que cada prenda fuera como un amuleto, como una caricia.

Hay mucho amor y esfuerzo detrás de cada prenda, mucha gente ilusionada dando lo mejor de sí. Ojalá esto llegue a quienes las vistan. Al menos, ese es mi deseo. Hay algo de alquimia en todo este proceso.

Uno de los vestidos de Sybilla / Félix Valiente

Estrena su primera colección de bolsos de piel, fabricados en su propio taller. ¿Qué le llevó a dar ese paso y qué tiene de especial este proceso artesanal?

Fue un proceso arriesgado montar nuestro propio taller de marroquinería. Ocurrió al quebrar el fabricante con el que trabajábamos y nos tiramos al agua... Presentamos los primeros modelos y le seguirán otros más elaborados, utilizando una técnica que se asemeja a una marquetería de cuero, taracea.

¿Cómo surgió la colaboración con Elvira Amor y qué representa para usted el título ‘Estoy hecha un Cuadro’?

Cuando me planteé volver a la moda, me pregunté qué tipo de ropa quería hacer… La respuesta que surgió eran vestidos muy ligeros, con los estampados como protagonistas. En ese momento descubrí las pinturas de Elvira Amor y me emocionó su uso del color y cómo podía transmitir tanto con tan poco. Ahí nació el proyecto de esta colaboración, que ha tardado un tiempo en salir, pero que realmente fue el primer paso al desear volver a la moda. Esta colaboración es un diálogo, un juego, el título es una de nuestras bromas en el taller, pero también un guiño a lo que percibimos como Moda y lo que es Arte.

¿Cómo fue el proceso de traducir las pinturas de Elvira en patrones y telas? ¿Qué retos trajo consigo?

El reto que me puse fue imprimir los cuadros en seda y trabajar con ellos, sin alterarlos, retándome a encontrar los vestidos posibles dentro de cada cuadro. Fue un proceso bien interesante hacer algo que sienta mío, a partir del trabajo de otra persona, respetando su obra. ¡Muchas horas jugando frente al espejo!

«Cada prenda puede ser un amuleto» / Felix Valiente

¿Qué diferencia a los Art Dresses del resto de su trayectoria como diseñadora?

Los primeros Artdresses los hicimos la temporada pasada con estampados nuestros. Aparentemente tienen patrones sencillos y el protagonismo se lo lleva el estampado y los colores. La idea era hacer vestidos que sirvieran tanto para la playa como para una fiesta, tan fáciles de llevar que no los sintieras y que pudieras, incluso, dormir con ellos. Era algo distinto a lo que había hecho hasta entonces, pero parece que los clientes lo entendieron y se convirtieron en nuestros vestidos más vendidos.

La diversidad de cuerpos y caracteres es una de las cosas que Sybilla encuentra excitante de su profesión. | FOTOS: FELIX VALIENTE / Felix Valiente

Mallorca le inspira desde hace años. ¿Cómo ha influido la isla en su lenguaje estético y emocional?

Ha marcado mi vida de muchas maneras, todo mi cuerpo se relaja cuando estoy aquí. La belleza de la Tramuntana me sigue emocionando e inspirando y todo lo que he hecho en la isla, fuera de mi trabajo en la Moda, es seguramente la parte de mí con la que más me identifico, la que más me ha enseñado y nutrido.

¿Qué le gustaría que se llevara una mujer al salir de esta tienda efímera, más allá de una prenda?

Una bonita sensación, un baño de color… Espai Buit, el lugar en el que nos presentamos ayuda, es un sitio bien especial, con una energía muy serena.