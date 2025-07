Cocodrilos en las playas de Mallorca: el vídeo viral es un bulo para "asustar a turistas"

“Una tarde normal en Mallorca”. Con esa frase, un usuario de TikTok ha logrado hacer viral un vídeo en el que aparece un cocodrilo vivo moviéndose por una zona costera, supuestamente de la isla. La publicación ha superado los 30.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios, muchos de ellos alarmados o incrédulos ante lo que parecía ser un peligroso visitante reptil.

Una estrategia para "asustar turistas"

Pero no hay motivo para preocuparse: el vídeo es falso. No se ha producido ningún avistamiento real de cocodrilos en Mallorca. Las imágenes no han sido grabadas en la isla y no corresponden a ningún entorno reconocible del archipiélago balear, sino que, según puede comprobarse en el propio perfil del usuario, pertenecen a playas tropicales de otras partes del mundo, en las que este tipo de reptiles sí son habituales.

Muchos apuntan a que podría tratarse de una estrategia que ya han seguido otros creadores de contenido en redes sociales, que mezclan humor, sátira y crítica social para ironizar sobre la masificación turística que sufre Mallorca. En otros vídeos del mismo perfil pueden verse escenas similares con cocodrilos en diferentes contextos, todas ellas fuera de las islas y fácilmente reconocibles por su vegetación.

Aunque muchos usuarios se han tomado el vídeo a risa, otros han mostrado su preocupación. “Qué se supone que es?”, comenta una usuaria. “Lo de asustar al turista se os va de las manos”, dice otro. No faltan tampoco quienes señalan el tono irónico del clip: “Es la playa más pija de mallorca, se llama Cala Lacoste”, añade otro.

Este tipo de contenidos, si bien no tienen carácter informativo ni veraz, forman parte de una tendencia creciente en redes sociales: la de usar el humor absurdo o el “troleo” como una forma de crítica velada al turismo de masas. Una práctica que genera debate: para algunos es una manera legítima de llamar la atención sobre una problemática real; para otros, simplemente desinformación.